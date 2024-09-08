Топливные резервуары загорелись после атаки дронов ВСУ под Белгородом — Гладков

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Возгорание резервуаров с топливом после атаки дронов ВСУ произошло в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале информирует губернатор региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров. Пожарными расчётами производится тушение пожара», — говорится в публикации чиновника.
Он уточнил, что данные о последствиях сейчас уточняют. На месте ведут работу экстренные службы.
Украинские боевики регулярно атакуют приграничные территории России, выбирая в качестве целей мирное население.
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