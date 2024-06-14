Под Воронежем нашли тайник с детонаторами и гексогеном

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Тайник с детонаторами и гексогеном случайно нашли под Воронежем, осматривая место происшествия по другому делу. Об этом пишет Baza. В марте в Нижнедевицком районе региона российские силовики нашли большую «закладку». Она состояла из пяти килограммов гексогена, а также трех электродетонаторов и радиотехнического устройства, срабатывающего во время тряски. Предметы были в полимерной пленке, их спрятали как «закладку».
Следствие считает, что схрон с детонаторами и гексогеном устроили некие 46-летний Сергей Р. со своим 23-летним сыном Дмитрием из-под Белгорода. В начале прошлого года в Telegram они познакомились с украинским гражданином Михаилом С.
Через несколько месяцев они договорились с ним встретиться на хуторе Лозовая Рудка под Белгородом, где Михаил передал мужчинам взрывное устройство со взрывчаткой. Затем Сергей и Дмитрий увезли указанное содержимое под Воронеж, спрятав все в лесном массиве у населенного пункта Кучугуры.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ.
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Через несколько месяцев они договорились с ним встретиться на хуторе Лозовая Рудка под Белгородом, где Михаил передал мужчинам взрывное устройство со взрывчаткой. Затем Сергей и Дмитрий увезли указанное содержимое под Воронеж, спрятав все в лесном массиве у населенного пункта Кучугуры.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ.
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Никита Кротов