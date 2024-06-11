У водителя в футболке с надписью «Слава Украине» нашли схрон оружия

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В квартире мужчины, который повздорил с прохожим из-за футболки с надписью «Слава Украине», обнаружили схрон с оружием и боеприпасами, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Ранее стало известно, что 59-летний водитель сцепился с прохожим у магазина «Красное и Белое». Причиной конфликта стала футболка мужчины с надписью «Слава Украине». Неравнодушный прохожий потребовал снять футболку, водитель отказался. Мужчина повалил на землю непатриотичного гражданина и вызвал полицию.
После этого инцидента в квартиру водителя пришли с обыском. Правоохранители обнаружили в его жилье восемь дронов, две пары очков для управления ими, девять банок и контейнеров с различными порошками, два пакета с аммиачной селитрой, выстрелы для подствольного гранатомета, учебно-тренировочные снаряды, канистру с бензином. Вершиной этой коллекции выступали брюки с надписью «Нет войне».
После обысков водитель был задержан. Сегодня его арестовали на 10 суток за дискредитацию ВС РФ.
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После этого инцидента в квартиру водителя пришли с обыском. Правоохранители обнаружили в его жилье восемь дронов, две пары очков для управления ими, девять банок и контейнеров с различными порошками, два пакета с аммиачной селитрой, выстрелы для подствольного гранатомета, учебно-тренировочные снаряды, канистру с бензином. Вершиной этой коллекции выступали брюки с надписью «Нет войне».
После обысков водитель был задержан. Сегодня его арестовали на 10 суток за дискредитацию ВС РФ.
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Евгения Парфентьева