Под Воронежем неодетая трёхлетняя девочка сбежала из дома из-за друзей матери
Жители города Лиски 21 марта обнаружили на улице Красной трёхлетнюю девочку. Как сообщают «Вести Воронеж», ребёнок шёл по дороге без обуви и верхней одежды, в одной футболке и колготках, и искал маму с сестрой.
По словам соседей, девочка воспитывается в семье, где мать злоупотребляет алкоголем. В день происшествия женщина отсутствовала дома и оставила дочь с компанией пьющих друзей, но девочка из-за них сбежала из дома.
Когда за малышкой пришёл сожитель матери, прохожие не отдали ему девочку и дождались сотрудников полиции. Местные жители выражают опасения за безопасность детей: рядом с районом находятся болота, кроме того, ребёнок мог попасть под машину или пострадать от бездомных собак.
Полиция привлекла мать к административной ответственности. Семью поставили на учёт, сотрудники ПДН ежедневно навещают их. Женщина пообещала отказаться от алкоголя, в доме навели порядок и приготовили еду.
