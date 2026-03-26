В Калининградской области мужчина изрезал ножом сотрудницу АЗС

Фото: Istock/Diy13

В Калининградской области молодой человек напал на сотрудницу автозаправки и ударил её ножом несколько раз. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.



Инцидент произошёл на Калининградском шоссе. Полицейские оперативно задержали подозреваемого в нападении на сотрудницу АЗС.

«Предварительно установлено, что 20-летний житель Гурьевского района зашёл в кассу автозаправочной станции и стал наносить женщине удары ножом», — уточнили в ведомстве.
Полицейские доставили агрессора в отделение. Медики госпитализировали пострадавшую, сейчас она находится в реанимации. Сотрудники устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

Ольга Щелокова

