В Калининградской области мужчина изрезал ножом сотрудницу АЗС

26 марта 2026, 20:22

Под Калининградом полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на сотрудницу АЗС

В Калининградской области молодой человек напал на сотрудницу автозаправки и ударил её ножом несколько раз. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.





Инцидент произошёл на Калининградском шоссе. Полицейские оперативно задержали подозреваемого в нападении на сотрудницу АЗС.

«Предварительно установлено, что 20-летний житель Гурьевского района зашёл в кассу автозаправочной станции и стал наносить женщине удары ножом», — уточнили в ведомстве.