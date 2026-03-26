В Приморье погоня за байкером завершилась гибелью инспектора ДПС и пожаром

Фото: Istock/ELizabethHoffmann

В Приморском крае сотрудники ДПС попали в жёсткое ДТП во время погони за мотоциклистом. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.



Патрульный автомобиль с включёнными маячками и сиреной преследовал байкера, который проигнорировал требование остановиться. На 720-м километре трассы «Уссури» полицейские влетели в грузовик Hino. Машину отбросило на леера, после удара легковушка загорелась.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как патрульный автомобиль горит на проезжей части. К поврежденному транспорту бегут люди.

По информации канала, в результате произошедшего один сотрудник ДПС получил травмы, несовместимые с жизнью, его коллега находится в больнице с тяжёлыми повреждениями. Байкера, за которым следовали правоохранители, задержали.

Ольга Щелокова

