В Уссурийске двухлетняя девочка выпила химическое средство для чистки кистей

Фото: Istock/Golfcuk

В Уссурийске двухлетняя девочка выпила жидкость для мытья кистей и попала в больницу. Об этом сообщили в КГБУЗ «Уссурийская ЦГБ».



Чрезвычайное происшествие случилось 26 марта. Ребёнок находился дома и взял средство для чистки кистей для макияжа. Девочка выпила жидкость, после чего её состояние ухудшилось. Медики доставили пострадавшую в отделение интенсивной терапии.

Врачи стабилизировали состояние юной пациентки. Специалисты провели полное обследование и назначили дезинтоксикационную терапию. Малышке предстоит длительный период восстановления под наблюдением медиков.

Ранее сообщалось об инциденте в Приморском крае, где девочка умерла, вдохнув газ из баллона.

Ольга Щелокова

