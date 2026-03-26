В Уссурийске двухлетняя девочка выпила химическое средство для чистки кистей
В Уссурийске двухлетняя девочка выпила жидкость для мытья кистей и попала в больницу. Об этом сообщили в КГБУЗ «Уссурийская ЦГБ».
Чрезвычайное происшествие случилось 26 марта. Ребёнок находился дома и взял средство для чистки кистей для макияжа. Девочка выпила жидкость, после чего её состояние ухудшилось. Медики доставили пострадавшую в отделение интенсивной терапии.
Врачи стабилизировали состояние юной пациентки. Специалисты провели полное обследование и назначили дезинтоксикационную терапию. Малышке предстоит длительный период восстановления под наблюдением медиков.
Ранее сообщалось об инциденте в Приморском крае, где девочка умерла, вдохнув газ из баллона.
