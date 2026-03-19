Под Воронежем при столкновении автомобилей погибли три человека
На трассе в Нижнедевицком районе Воронежской области погибли три человека в результате столкновения трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
ДТП случилось около 12:00 по московскому времени на 182-м километре трассы Р-298 «Курск - Саратов». По предварительным данным, автомобиль Kia, который двигался со второстепенной дороги из села Верхнее Турово, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF, перевозившим полуприцеп. В результате удара грузовик DAF столкнулся с «Газелью», следовавшей в том же направлении.
В результате аварии погибли водитель и пассажир Kia, 72-летний мужчина и 67-летняя женщина, а также водитель «Газели», которому было 38 лет. Все они скончались до прибытия скорой помощи. Полиция начала расследование, чтобы установить все детали и причины произошедшего.
