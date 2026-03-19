В российском регионе из рабства освободили 20 человек
В Тюменской области завершили расследование уголовного дела в отношении организованной группы, занимавшейся похищениями людей. Подробности приводит СК РФ по региону.
С 2018 года по 11 февраля 2026 года фигуранты подыскивали граждан в уязвимом положении — среди алкоголиков, бездомных и людей в трудной жизненной ситуации. Злоумышленники заманивали их в квартиры в Тюмени, где удерживали с применением насилия или угроз.
Затем они вывозили потерпевших на стройки в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах и эксплуатировали их труд. Правоохранительные органы освободили не менее 20 пострадавших жителей региона.
Суд арестовал шестерых участников группы, обвиняемых в похищении людей из корыстных побуждений (п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Следователи продолжают собирать доказательства и устанавливают других возможных соучастников и жертв.
Читайте также: