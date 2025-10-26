Житель Петергофа устроил ад в многоэтажке из-за поджога покрышек

26 октября 2025, 21:10

Житель Петергофа устроил поджог в многоэтажке на Ботанической улице

Фото: Istock/Lakeview_Images

В Петергофе возбудили уголовное дело о покушении на убийство. По информации ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, местный житель устроил поджог в жилом доме на Ботанической улице.