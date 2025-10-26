Житель Петергофа устроил ад в многоэтажке из-за поджога покрышек
В Петергофе возбудили уголовное дело о покушении на убийство. По информации ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, местный житель устроил поджог в жилом доме на Ботанической улице.
Как установили правоохранители, ночью 26 октября мужчина поджёг автомобильные покрышки в лифте, а также на шестом и двенадцатом этажах многоэтажки. В ведомстве отметили, что злоумышленник не смог довести свой преступный замысел до конца.
Пожарные своевременно ликвидировали возгорание и эвакуировали жильцов. В результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители задержали 39-летнего подозреваемого. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для него.
Ранее сообщалось об инциденте в центре Петербурга, где толпа школьников зверски избила мужчину возле продуктового магазина.
Читайте также: