Под Ярославлем две женщины получили ожоги при взрыве скороварки
В Ярославской области во время приготовления ужина взорвалась скороварка и нанесла двум девушкам тяжёлые термические травмы. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Подруги Анастасия и Евгения собрались вместе провести вечер и приготовить еду. Они поставили на плиту скороварку, в которой томилось блюдо.
В какой-то момент устройство не выдержало повышенного давления и взорвалось. Раскалённое содержимое, куски пластика и металлические осколки мгновенно разлетелись по кухне и поранили обеих женщин.
Медики диагностировали у пострадавших ожоги второй степени. Огонь и горячие частицы повредили примерно 16% поверхности тела у каждой из подруг. Врачи госпитализировали россиянок и провели необходимое лечение. На восстановление у Анастасии и Евгении ушёл около месяца.
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