Рецидивист проник через окно в квартиру москвички, чтобы надругаться над ней
В столице полицейские задержали ранее судимого мужчину за попытку изнасилования женщины. Подробности приводит Telegram-канал «Москва с огоньком».
Злоумышленник сломал решётку на окне квартиры, расположенной на первом этаже, и пробрался внутрь. В жилище находилась москвичка — нападавший планировал совершить в отношении неё насильственные действия сексуального характера.
Однако потерпевшая не растерялась: она оказала активное физическое сопротивление, стала кричать и шуметь. Эти действия испугали преступника, и он поспешно ретировался с места происшествия.
Потерпевшая обратилась в полицию, сотрудники оперативно установили личность нападавшего и задержали его. Выяснилось, что этот мужчина уже имеет судимость за аналогичное преступление. Теперь в отношении задержанного возбудят уголовное дело по двум статьям. Ему грозит арест.
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