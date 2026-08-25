Россиянка выпрыгнула в окно, спасаясь от сожителя, но он затащил её обратно
На Урале мужчина удерживал сожительницу в квартире, подвергал её избиениям и вернул обратно после того, как она попыталась сбежать через окно. Информацию об этом опубликовал E1.RU.
Установлено, что с 14 по 16 декабря 2025 года продавец из сетевого магазина наносил побои своей сожительнице. В какой-то момент женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от него, но при падении сломала ногу и не смогла убежать.
Мужчина затащил её обратно в квартиру. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали агрессора и выдвинули против него обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: истязание с особой жестокостью в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
У потерпевшей врачи диагностировали психическое расстройство. Суд заключил обвиняемого под стражу, дело рассматривает Чкаловский районный суд. Ранее мужчина уже отбывал 13-летний срок за другие преступления.
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