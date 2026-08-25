Россиянка выпрыгнула в окно, спасаясь от сожителя, но он затащил её обратно

25 августа 2026, 14:16

На Урале задержали мужчину по делу об истязании психически больной сожительницы

Фото: Istock/Andranik Hakobyan

На Урале мужчина удерживал сожительницу в квартире, подвергал её избиениям и вернул обратно после того, как она попыталась сбежать через окно. Информацию об этом опубликовал E1.RU.