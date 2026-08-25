Житель Сургута обманом завёз иностранку в Россию и удерживал её в квартире
В Сургуте местный житель обманом завёз иностранку в Россию, пообещав работу, и удерживал её в квартире. Как сообщает РЕН ТВ, женщина из Самарканда в 2016 году познакомилась в соцсетях с мужчиной, который назвался сотрудником УФМС. Он предложил ей трудоустройство и пригласил приехать.
Жертва прилетела, но в аэропорту её встретил невысокий незнакомец — около 120 см — вместо человека с фото. Около десяти дней женщина провела взаперти. При попытке улететь мужчина пригрозил ей ножом и распространением интимных снимков.
Позже ей удалось сбежать, но сургутянин продолжил шантажировать её и требовать деньги. Она вернулась в Сургут, вымогатель забрал у неё паспорт и не выпускал из дома. В один из моментов женщина выпрыгнула из окна и сломала руку.
На это злоумышленник заставил её солгать врачам, будто она поскользнулась в ванной. Как именно пленница освободилась, неизвестно. Супруг потерпевшей рассказал, что она отдала мужчине $1700 за неразглашение фотографий.
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