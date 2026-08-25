Житель Сургута обманом завёз иностранку в Россию и удерживал её в квартире

25 августа 2026, 15:27

Фото: Istock/lolostock

В Сургуте местный житель обманом завёз иностранку в Россию, пообещав работу, и удерживал её в квартире. Как сообщает РЕН ТВ, женщина из Самарканда в 2016 году познакомилась в соцсетях с мужчиной, который назвался сотрудником УФМС. Он предложил ей трудоустройство и пригласил приехать.