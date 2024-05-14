Под завалами дома в Белгороде нашли ещё одного погибшего

Видео: МЧС России
В Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома обнаружили ещё одного погибшего. Об этом МЧС России сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что под обломками было найдено тело местной жительницы.
Общее число погибших в результате происшествия достигло 16 человек.
Напомним, что 12 мая Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Белгороде. В результате попадания снаряда, обрушился целый подъезд дома. Под завалами оказались десятки человек.
По сообщениям Минобороны РФ, удар был осуществлён из ракетного комплекса «Точка-У» и реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».
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Общее число погибших в результате происшествия достигло 16 человек.
Напомним, что 12 мая Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Белгороде. В результате попадания снаряда, обрушился целый подъезд дома. Под завалами оказались десятки человек.
По сообщениям Минобороны РФ, удар был осуществлён из ракетного комплекса «Точка-У» и реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».
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Анастасия Чинкова