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Русская бомба, HAMMER или «Точка-У»: фейки ВСУ и что на самом деле разрушило дом в Белгороде

В Белгороде в результате атаки ВСУ обрушился подъезд: что известно, жертвы
13 мая 2024, 15:58
Фото: istockphoto/Roman Novitskii

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

ВСУ нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Белгороде 12 мая. В результате попадания снаряда, обрушился целый подъезд, под завалами которого находились люди. Что ВСУ применили для удара по мирным гражданам и как пытались обвинить Россию, расскажет редакция «Радио 1».

ВСУ ударили по жилому дому в Белгороде


В Минобороны РФ удар ВСУ по жилым кварталам города Белгорода назвали террористической атакой. По информации ведомства, ВСУ осуществили атаку около 11:40 по мск с использованием тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».


В министерстве также пояснили, что жилой дом был поврежден фрагментом одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У», которую удалось сбить российской ПВО.

По многоэтажному дому в Белгороде ударили «снизу»


Авторы телеграм-канала «Рыбарь» писали, что взрыв в многоквартирном доме в Белгороде произошел снизу. Обозреватели канала настаивают на версии, что удар по дому в Белгороде был произведен украинской авиацией из района в Сумской области. По их мнению, ВСУ ударили по дому управляемой авиабомбой AASM HAMMER французского производства из воздушного пространства Ахтырского района Сумской области. Самолеты противника якобы наблюдали при заходе на удар, а также по возвращении.

По информации портала, целью удара ВСУ мог быть торговый центр «Луч», который находится недалеко от дома, по которому был нанесен удар. Однако Минобороны РФ подобных версий не озвучивало.

Фейки о подрыве дома в Белгороде


Ряд украинских телеграм-каналов сообщал, что подрыв дома в Белгороде был осуществлен изнутри. Вероятно, таким образом Украина пытается отвергнуть свою причастность к произошедшему, уверены авторы телеграм-канала «Война с фейками».

«По информации Минобороны РФ, найденные осколки подтверждают, что ВСУ ударили по дому «Точкой-У». ЦИПсО ссылается на то, что на видео не видно самой ракеты, попавшей в дом, а значит, взрыв был произведен изнутри. На самом деле съемка велась с противоположной стороны дома. Это отчетливо видно на карте», — говорится в публикации.

В силовых структурах рассказали, откуда был нанесен удар ВСУ по Белгороду
В силовых структурах рассказали, откуда был нанесен удар ВСУ по Белгороду


Фейки о сходе ФАБ на жилой дом в Белгороде


Украинская сторона распространяет еще одну версию произошедшего в Белгороде. Авторы ряда порталов опубликовали посты о том, что обрушение дома в Белгороде якобы произошло по вине российской стороны, оно вызвано попаданием ракеты ПВО или ФАБ. Однако телеграм-канал «Война с фейками» отрицает вероятность такого развития событий.
«ПВО просто не могла бы привести к разрушениям такого масштаба. Бомба также не могла стать причиной таких повреждений, так как удар на дом явно пришелся не сверху. Украинская пропаганда меж тем активно радуется атаке», — уверены авторы портала.

ВСУ ударили по многоэтажному дому в Белгороде: жертвы


Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара ВСУ по многоквартирному дому в регионе 19 человек погибли, 27 человек получили ранения, в их числе дети.

Как отреагировал Запад на обстрел дома в Белгороде


Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация выступает против любых нападений на гражданскую инфраструктуру. Так он отреагировал на известия об очередной атаке ВСУ на мирных граждан.

«Мы против любых атак на гражданскую инфраструктуру», — лаконично заявил Хак.

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В Астане вынесли приговор Бишимбаеву
Экс-министра Казахстана Бишибаева приговорили к 24 годам за убийство супруги
13 мая 2024, 15:24

Фото: iStock/sakhorn38

В суде Астаны был огласили приговор по уголовному делу, связанному с убийством Салтанат Нукеновой и укрывательством со стороны Бахытжана Байжанова. После совещания судьи и присяжных, которое началось утром 13 мая, судья Айжан Кульбаева вынесла решение.
Куандыку Бишимбаеву было назначено 24 года лишения свободы в учреждении максимальной безопасности: 7 лет по статье об истязаниях и 20 лет за убийство, с учетом частичного сложения сроков.

Бахытжану Байжанову было назначено 4 года лишения свободы с отбыванием наказания на «общем режиме».

Процесс по этому делу, включающий в себя обвинения бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева и директора «Гастроцентра» Бахытжана Байжанова, начался 11 марта 2024 года. Процесс проводился с участием присяжных заседателей и транслировался в прямом эфире.

В своем последнем слове Куандык Бишимбаев признал себя виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, приведших по неосторожности к смерти его гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Бахытжан Байжанов не признавал себя виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления.

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#супруги
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В Петербурге СОБР через крышу проник в квартиру наркосбытчиков
13 мая 2024, 14:57

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Санкт-Петербурге задержали наркосбытчиков, проникнув в квартиру через крышу в окно. Об этом рассказали в пресс-службе главка МВД РФ по региону.
«Задержали 28-летнего администратора интернет-магазина, жителя города Мурино Всеволожского района Ленинградской области, двоих оптовых закладчиков зелья, 41-летнего мужчину и 19-летнюю девушку, а также 37-летнюю розничную закладчицу», – говорится в сообщении.

При обыске у задержанных обнаружили несколько готовых к закладке доз наркотических средств. При этом в городе Ломоносове в гараже одного из злоумышленников нашли ещё 200 граммов метадона, а также электронные весы и упаковочный материал.

По данному факту возбуждены уголовные дела, а также выявлена причастность преступной группы к серии «закладок» по всей области. Всех подозреваемых задержали.

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#девочка
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Трактор упал с 25 этажа на машину в российском городе
Кировские школьники скинули пластмассовый трактор с 25 этажа и разбили машину
13 мая 2024, 14:37

Фото: istockphoto / conejota

В Кирове школьники скинули с 25 этажа игрушечный пластмассовый трактор и разбили припаркованную машину. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что 12-летний школьник со своим другом хотел снять видео для соцсетей. Они сбросили игрушку вниз прямо на стоящую у подъезда Kia. У автомобиля разбита крыша и стекло.

Ребята выложили видео в соцсетях. С помощью него их удалось быстро найти. Владелец выставил родителям мальчиков счет за ремонт на 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что курсанты воронежского института МВД обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Уточняется, что студентам стало плохо с 9 на 10 мая. Обозреватели канала отмечают, у всех воспитанников учебного заведения были признаки острой кишечной инфекции. Семеро из них госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#крыша
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«Вопреки ее воле»: В российском городе квартиру инвалида захватили родственники
Жители Нижнего Тагила захватили квартиру родственницы-инвалида
13 мая 2024, 14:15

Фото: istockphoto / Zigmunds Dizgalvis

В Нижнем Тагиле квартиру женщины-инвалида второй группы заняли родственники. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Приютив их у себя на время, женщина больше не могла от них избавиться. Жалобы россиянки они игнорировали. Собственница обратилась в прокуратуру. Проверка подтвердила, что жилье принадлежит пострадавшей. Суд встал на её защиту.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина пожаловался на мигрантов, которые угрозами заставили его съехать из коммуналки. Они заселились в соседнюю комнату в августе 2023 года. С помощью угроз и применением насилия они выселили мужчину и ещё одного соседа из жилища на Малом проспекте.

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Спасатели помогли водителю, пострадавшему в ДТП двух грузовых машин
13 мая 2024, 12:47

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали пострадавшего в ДТП с участием двух грузовых машин. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В службу «112» о ДТП двух грузовых авто сообщили очевидцы. На автомагистральной трассе М-10 произошло попутное столкновение двух грузовых автомобилей.

«Прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы отключили аккумулятор во избежание возгорания, после чего с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего. Спасатели передали 49-летнего мужчину врачам бригады скорой помощи, с подозрением на перелом левой голени пациент был госпитализирован в лечебное учреждение. Второму участнику ДТП медицинская помощь не потребовалась», — рассказал замначальника части Сергей Яшин.

Инцидент произошел в городском округе Солнечногорск.

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В Ростовской области взорвался дом, есть пострадавшие
Губернатор Голубев сообщил, что в поселке Лиховском взрыв разрушил частный дом
13 мая 2024, 12:40

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Утром 13 мая произошел взрыв в поселке Лиховском в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что инцидент случился около 10:00. В результате взрыва был разрушен частный дом, однако обошлось без жертв.

Двое пострадавших с ожогами были госпитализированы в городскую больницу. Голубев отметил, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи, а причины взрыва выясняются.

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В Воронежском институте МВД произошло массовое отравление курсантов
В Воронежском институте МВД отравились 40 курсантов
13 мая 2024, 12:21

Фото: iStock/maxim4e4ek

Курсанты воронежского института МВД обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Семеро из них госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно , сообщает Baza.
Уточняется, что студентам стало плохо с 9 на 10 мая. Обозреватели канала отмечают, у всех воспитанников учебного заведения были признаки острой кишечной инфекции.

Причины отравления выясняются. Институт ждет предписания гравврача медико-санитарной части регионального МВД. Аналогичная трагедия произошла в Астрахани. Там от отравления неизвестным веществом скончались более пяти человек, троим из которых было от 25 до 37 лет, еще 14 госпитализированы. Предположительно, речь идет о наркотиках. В региональном СК по данному факту возбуждено уголовное дело.

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В Белгородской области упала российская бомба ФАБ-500
13 мая 2024, 12:16

Фото: РИА Новости

В посёлке Разумное-54 Белгородской области упала российская бомба ФАБ-500, однако она не взорвалась. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, авиабомба ФАБ-500 упала 12 мая в районе дома на улице Вересковой в посёлке Разумное-54. Она не взорвалась и ушла глубоко под землю. Местные жители сразу обратились в экстренные службы. Никто в результате инцидента не пострадал.

13 мая запланировано уничтожение боеприпаса. Жителей близлежащих домов временно эвакуируют из опасной зоны.

Официально данная информация не подтверждалась.

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В Подмосковье подростка-зацепера ударило током, от удара у него сгорел пенис
13 мая 2024, 12:03

Фото: iStock/Inna Polekhina

В Подмосковье на станции «Электроугли» 15-летнего зацепера ударило током, и от удара сгорел половой орган. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, школьник забрался на крышу вагона и случайно дотронулся до токоприёмника. Его ударило током, а от удара у него сгорел половой орган.

После этого парень рухнул на рельсы, но остался жив. Очевидцы вытащили его на платформу и сразу вызвали скорую помощь. Сейчас он находится в реанимации.

По данным издания, молодой человек хотел снять видео для своих соцсетей.

Ранее также сообщалось, что в Лобне подростка-зацепера убило током. Уточнялось, что два подростка зашли в последний вагон электрички и нажимали на кнопку экстренной связи ради развлечения. Они попытались скрыться от сотрудников службы безопасности и залезли на крышу электрички. Один из подростков получил удар током и скончался.

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