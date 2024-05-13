Русская бомба, HAMMER или «Точка-У»: фейки ВСУ и что на самом деле разрушило дом в Белгороде

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ВСУ нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Белгороде 12 мая. В результате попадания снаряда, обрушился целый подъезд, под завалами которого находились люди. Что ВСУ применили для удара по мирным гражданам и как пытались обвинить Россию, расскажет редакция «Радио 1».
ВСУ ударили по жилому дому в Белгороде
В Минобороны РФ удар ВСУ по жилым кварталам города Белгорода назвали террористической атакой. По информации ведомства, ВСУ осуществили атаку около 11:40 по мск с использованием тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».
В министерстве также пояснили, что жилой дом был поврежден фрагментом одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У», которую удалось сбить российской ПВО.
По многоэтажному дому в Белгороде ударили «снизу»
Авторы телеграм-канала «Рыбарь» писали, что взрыв в многоквартирном доме в Белгороде произошел снизу. Обозреватели канала настаивают на версии, что удар по дому в Белгороде был произведен украинской авиацией из района в Сумской области. По их мнению, ВСУ ударили по дому управляемой авиабомбой AASM HAMMER французского производства из воздушного пространства Ахтырского района Сумской области. Самолеты противника якобы наблюдали при заходе на удар, а также по возвращении.
По информации портала, целью удара ВСУ мог быть торговый центр «Луч», который находится недалеко от дома, по которому был нанесен удар. Однако Минобороны РФ подобных версий не озвучивало.
Фейки о подрыве дома в Белгороде
Ряд украинских телеграм-каналов сообщал, что подрыв дома в Белгороде был осуществлен изнутри. Вероятно, таким образом Украина пытается отвергнуть свою причастность к произошедшему, уверены авторы телеграм-канала «Война с фейками».
«По информации Минобороны РФ, найденные осколки подтверждают, что ВСУ ударили по дому «Точкой-У». ЦИПсО ссылается на то, что на видео не видно самой ракеты, попавшей в дом, а значит, взрыв был произведен изнутри. На самом деле съемка велась с противоположной стороны дома. Это отчетливо видно на карте», — говорится в публикации.
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Фейки о сходе ФАБ на жилой дом в Белгороде
Украинская сторона распространяет еще одну версию произошедшего в Белгороде. Авторы ряда порталов опубликовали посты о том, что обрушение дома в Белгороде якобы произошло по вине российской стороны, оно вызвано попаданием ракеты ПВО или ФАБ. Однако телеграм-канал «Война с фейками» отрицает вероятность такого развития событий.
«ПВО просто не могла бы привести к разрушениям такого масштаба. Бомба также не могла стать причиной таких повреждений, так как удар на дом явно пришелся не сверху. Украинская пропаганда меж тем активно радуется атаке», — уверены авторы портала.
ВСУ ударили по многоэтажному дому в Белгороде: жертвы
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара ВСУ по многоквартирному дому в регионе 19 человек погибли, 27 человек получили ранения, в их числе дети.
Как отреагировал Запад на обстрел дома в Белгороде
Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация выступает против любых нападений на гражданскую инфраструктуру. Так он отреагировал на известия об очередной атаке ВСУ на мирных граждан.
«Мы против любых атак на гражданскую инфраструктуру», — лаконично заявил Хак.
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