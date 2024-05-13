Русская бомба, HAMMER или «Точка-У»: фейки ВСУ и что на самом деле разрушило дом в Белгороде

ВСУ нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Белгороде 12 мая. В результате попадания снаряда, обрушился целый подъезд, под завалами которого находились люди. Что ВСУ применили для удара по мирным гражданам и как пытались обвинить Россию, расскажет редакция «Радио 1».