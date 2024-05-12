Под завалами многоэтажки, рухнувшей от прилёта снаряда ВСУ, погиб ребёнок

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В результате прилёта украинского снаряда по многоэтажному дому в Белгороде погиб ребёнок, об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Около 11:30 по московскому времени стало известно, что по 10-этажному дому на улице Щорса прилетел украинский снаряд. Целый подъезд многоэтажки разлетелся на кирпичи.
Предположительно, Вооружённые силы Украины ударили по жилому дому из реактивной системы залпового огня «Ольха».
Telegram-канал Mash пишет, что из-под завалов уже извлекли семерых погибших, ещё 15 человек госпитализируют.
Точных данных о погибших и пострадавших пока нет.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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Предположительно, Вооружённые силы Украины ударили по жилому дому из реактивной системы залпового огня «Ольха».
Telegram-канал Mash пишет, что из-под завалов уже извлекли семерых погибших, ещё 15 человек госпитализируют.
Точных данных о погибших и пострадавших пока нет.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Читайте также:
Mash: Количество погибших под завалами многоэтажки в Белгороде возросло до 7
Появились страшные кадры удара ракеты по десятиэтажному дому в Белгороде
Mash: Минимум три человека погибли при обрушении подъезда дома в Белгороде
Евгения Парфентьева