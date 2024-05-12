Появились страшные кадры удара ракеты по десятиэтажному дому в Белгороде

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В местных пабликах появились страшные кадры прилёта ракеты по десятиэтажному дому на улице Щорса в Белгороде. Удар пришёлся в районе второго этажа, после чего обрушился весь подъезд.
Как сообщает телеграм-канал Mash, на данный момент известно как минимум о семи погибших. Специалисты МЧС продолжают спасательные работы по извлечению людей из-под завалов. Сколько именно человек там может находиться, пока неизвестно. На месте работают специалисты экстренных служб, правоохранители и медики.
Проводится эвакуация всех жильцов многоэтажного дома, так как существует угроза его обрушения. Спасателям помогают добровольцы из числа местных жителей. Окончательное количество жертв и пострадавших в результате трагедии уточняется.
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Александр Бойцов