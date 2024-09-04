Слишком дорогой день рождения: шашлыки за 60 000 тысяч с человека

Фото: комитет лесного хозяйства Московской области
Для компании из четырёх человек, которые решили отметить день рождения на шашлыках в лесу городского округа Домодедово, празднование закончилось грустно.
Дело в том, что к месту, на котором должно было проходить мероприятие, вышел патруль лесной охраны в сопровождении сотрудников полиции и МЧС. Благодаря им ребята узнали, что на территории Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес», куда входит и Домодедово, в связи с повышенной пожарной опасностью, запрещено разведение костров и мангалов.
В связи с нарушением порядка, компания получила на руки протокол об административном правонарушении по ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», который предусматривает штраф 60 000 рублей. Однако ребятам повезло: если бы они поехали на машине, то штраф был бы больше — за въезд транспортного средства в лес, сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.
Хотим напомнить, что за поджог, который приводит к лесному пожару, последует уголовная и административная ответственность:
- лишение свободы на срок до 10 лет;
- для физических лиц - до 60 тыс. рублей;
- для должностных лиц - до 110 тыс. рублей;
- для юридических лиц - до 2 млн рублей.
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