В Ставропольском крае нашли мёртвой малолетнюю девочку, пропавшую вместе с братом

09 июля 2026, 01:27

Фото: iStock/JosuOzkaritz

В Ставропольском крае обнаружили тело девочки дошкольного возраста, которая пропала во время прогулки. Об этом в ночь с 8 на 9 июля сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».