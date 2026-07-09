В Ставропольском крае нашли мёртвой малолетнюю девочку, пропавшую вместе с братом
В Ставропольском крае обнаружили тело девочки дошкольного возраста, которая пропала во время прогулки. Об этом в ночь с 8 на 9 июля сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».
Девочка исчезла вчера, вместе с ней был малолетний брат. Семья оперативно сообщила о пропаже детей, и специалисты приступили к поискам несовершеннолетних. К сожалению, девочку нашли мёртвой. Мальчика удалось разыскать через некоторое время — он жив. Другие подробности случившегося в материале не приводятся, информация об обстоятельствах смерти ребенка пока отсутствует.
Ранее «Радио 1» передавало, что «чудо-таблетки» для мышц превратили российского подростка в пациента реанимации. У мальчика диагностировали тяжёлую форму акне из-за бесконтрольного приёма стероидов — он использовал их на протяжении двух месяцев, скрывая происходящее от родителей. Парень опирался на советы блогеров из интернета.
Читайте также: