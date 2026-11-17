17 ноября 2026, 10:27

Житель Красноярска избил свою бывшую 28-летнюю жену в лифте на глазах у малыша

Фото: Istock/Federico Moreno

В Красноярске камеры видеонаблюдения зафиксировали избиение молодой матери в лифте. Как сообщает Telegram-канал Baza, нападавшим оказался бывший супруг женщины, которого прозвали «подъездным боксёром».