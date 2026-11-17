«Подъездный боксёр»: Россиянин зверски избил мать с коляской в лифте
В Красноярске камеры видеонаблюдения зафиксировали избиение молодой матери в лифте. Как сообщает Telegram-канал Baza, нападавшим оказался бывший супруг женщины, которого прозвали «подъездным боксёром».
28-летняя сибирячка гуляла с малышом в коляске, когда к ней присоединился её бывший муж и отец ребёнка. Между родителями вспыхнула ссора, которая переросла в избиение женщины в подъезде дома в микрорайоне Солнечный. В результате прогулка закончилась для неё тяжёлыми травмами.
Согласно записям с камер видеонаблюдения, мужчина внезапно принялся наносить множественные удары по голове бывшей жене. После непрекращающейся атаки у неё моментально открылось кровотечение. Всё это происходило, пока рядом в коляске находился малыш.
По словам соседей, мужчина и раньше поднимал руку на женщину. У бывших супругов двое общих детей. Полиция начала проверку по факту произошедшего. Пострадавшую направили на медицинское освидетельствование.
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