В Нижневартовске нашли тело новорожденного младенца в центре сортировки мусора
В Нижневартовске обнаружили тело новорожденного младенца на контейнерной ленте в центре сортировки мусора. Об этом проинформировали ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи провели осмотр места происшествия.
Согласно информации ведомства, назначена судмедэкспертиза. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски матери младенца. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что в северо-восточной части российской столицы обнаружили тело новорожденного, лежащее рядом с контейнерной площадкой для бытовых отходов. ЧП произошло на улице Челюскинская. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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