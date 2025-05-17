SHOT: в Татарстане отец изуродовал лицо дочери отверткой за плохие оценки в школе

Фото: istockphoto/feri ferdinan
Житель Татарстана изуродовал лицо и шею дочери отверткой из-за плохих оценок. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным источника, все произошло накануне, 16 мая, в Набережных Челнах. Между 42-летним отцом и 16-летней дочкой вспыхнула ссора из-за ее поведения и успеваемости в школе. В порыве злости мужчина набросился на нее с отверткой. Когда пришел в себя, девочка уже лежала в крови. Решив, что она мертва, позвонил бывшей жене и признался в убийстве ребенка, объяснив свой поступок эмоциональным срывом.
Позже к месту происшествия прибыли спецслужбы, обнаружив тело горе-отца — он пытался покончить с собой. Его дочь увезли в больницу с колотыми ранами по всему телу. В настоящий момент девочка находится в реанимации – за ее жизнь борются врачи.
Также отмечается, что ранее мужчину судили за кражу, изготовление и продажу поддельных акцизных марок, а также за распространение фейков о ВС РФ. За последнее он отсидел с 2022 по 2023 год.
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Позже к месту происшествия прибыли спецслужбы, обнаружив тело горе-отца — он пытался покончить с собой. Его дочь увезли в больницу с колотыми ранами по всему телу. В настоящий момент девочка находится в реанимации – за ее жизнь борются врачи.
Также отмечается, что ранее мужчину судили за кражу, изготовление и продажу поддельных акцизных марок, а также за распространение фейков о ВС РФ. За последнее он отсидел с 2022 по 2023 год.
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Лидия Пономарева