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Главная / Новости / Происшествия/ SHOT: в Татарстане отец изуродовал лицо дочери отверткой за плохие оценки в школе

SHOT: в Татарстане отец изуродовал лицо дочери отверткой за плохие оценки в школе

Фото: istockphoto/feri ferdinan

Фото: istockphoto/feri ferdinan

Житель Татарстана изуродовал лицо и шею дочери отверткой из-за плохих оценок. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным источника, все произошло накануне, 16 мая, в Набережных Челнах. Между 42-летним отцом и 16-летней дочкой вспыхнула ссора из-за ее поведения и успеваемости в школе. В порыве злости мужчина набросился на нее с отверткой. Когда пришел в себя, девочка уже лежала в крови. Решив, что она мертва, позвонил бывшей жене и признался в убийстве ребенка, объяснив свой поступок эмоциональным срывом.

Позже к месту происшествия прибыли спецслужбы, обнаружив тело горе-отца — он пытался покончить с собой. Его дочь увезли в больницу с колотыми ранами по всему телу. В настоящий момент девочка находится в реанимации – за ее жизнь борются врачи.

Также отмечается, что ранее мужчину судили за кражу, изготовление и продажу поддельных акцизных марок, а также за распространение фейков о ВС РФ. За последнее он отсидел с 2022 по 2023 год.

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#семья
Бизнесмен Михаил Хубутия признал вину в зверском нападении с топором на возлюбленную Юлию Ван
Бизнесмен Михаил Хубутия признал вину в нападении с топором на Юлию Ван
17 мая 2025, 12:10

Михаил Хубутия (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Бывший министр торговли Московской области, бизнесмен Михаил Хубутия, напавший с топором на свою девушку Юлию Ван, призвал вину. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Экс-глава ведомства написал явку с повинной. Он подтвердил, что 24 апреля 2025 года напал на свою возлюбленную с топором, в результате чего она получила закрытый перелом кисти, множественные раны и ушибы конечностей.

Юлия Ван (Фото: Instagram* @juliavan29)

С места происшествия был изъят топор. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее сторона бизнесмена утверждала, что обвинения являются фейковыми, поскольку Хубутия якобы находится за пределами России.

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#избиение
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«Кухню на районе» оштрафовали на 300 тысяч рублей по делу о массовом отравлении
17 мая 2025, 11:01

Фото: iStock/Zolnierek

Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» оштрафовали на 300 тысяч рублей за выпуск небезопасной продукции. Об этом сообщает издание «Постньюс».
Арбитражный суд Москвы выписал штраф компании «Локалкитчен» по делу о массовом отравлении салатом «Лобио», который продавался сервисом до июня 2024 года. По данным Роспотребнадзора, после употребления этого продукта 417 человек в 11 регионах заразились ботулизмом, двое из них скончались.

После произошедшего сервис «Кухня на районе» приостановил работу, а в отношении «Локалкитчен» возбудили уголовное дело. Спустя почти год судом было установлено, что в салате действительно содержался ботулинический токсин типа А, а также консерванты, наличие которых не было указано на этикетке. Кроме того, были нарушены условия хранения продуктов.

С июля 2024 года гендиректор компании находится под домашним арестом.

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#штраф
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#еда
#уголовное сервис
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В Казани экс-полицейские восемь раз обжаловали приговор за пытки
17 мая 2025, 03:58

Фото: iStock/ronstik

Четыре бывших полицейских из Казани восемь раз пытались обжаловать приговор в Верховном суде РФ за пытки. Об этом сообщает РИА Новости.
Фигурантами дела являются Алмаз Василов, Ильнар Ибатуллин, Фаиль Сабирзянов, и Айнур Рахматуллин. Первый обжаловал приговор три раза, второй и третий по два раза, а последний один раз.

Дело о пытках было заведено в 2012 году. Тогда сотрудники отдела полиции «Дальний» до смерти замучили задержанного Сергея Назарова. Как рассказали родственники погибшего, полицейские изнасиловали его бутылкой из под шампанского, что привело к летальному исходу. В результате расследования было выявлено еще несколько случае пыток в отделе. В общем в списке потерпевших оказались 14 человек.

В 2014 году восемь сотрудников были признаны виновными в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью в зависимости от роли каждого. Фигуранты получили от 1 года и 8 месяцев до 13 лет колонии.

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#убийство
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#полицейские
#сотрудники
#казань
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Еще двух человек подозревают в жестоком убийстве экс-мэра Самары и его жены
СК заочно обвинил двух новых участников дела об убийстве экс-мэра Самары Тархова
16 мая 2025, 16:24

Фото: iStock/gorodenkoff

Стали известны новые подробности по громкому делу об убийстве Виктора и Натальи Тарховых. Как сообщает Mash, следователи нашли двух новых подозреваемых: 56-летнюю Светлану Метревели и ее 25-летнего племянника Дмитрия Метревели.
Фигурантам предъявили заочное обвинение. Есть данные, что они помогали внучке экс-мэра с расправой над своими родственниками.

Следствие установило, что Светлана Метревели, находясь за границей, координировала действия сообщников. Ее племянник и внучка жертв, следуя заранее разработанному плану, жестоко расправились с пожилой парой, чтобы завладеть их имуществом.

Сначала они отравили супругов, затем заморозили при помощи азота, после чего расчленили тела и разбросали их части по мусорным контейнерам в Самаре.

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#убийство
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#криминал
#следственный комитет
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Уфимец сломал пенис из-за желания разнообразить секс
16 мая 2025, 15:30

Фото: iStock/ Oleksandr Todorov

Житель Уфы сломал пенис из-за желания разнообразить секс новыми позами и экспериментами, сообщил Телеграм-канал SHOT.
31-летний россиянин и его возлюбленная захотели попробовать что-то новое в постели. В самый разгар соития послышался страшный хруст. Уфимец увидел, что половой орган обмяк и опух. Мужчине пришлось обратиться за помощью к врачам.

Пострадавшего привезли в 21-ю городскую больницу с гематомой в паху и сильными болями. Половой член уфимца спасали сразу несколько хирургов. Операция прошла успешно. Однако заняться сексом не удастся минимум шесть месяцев — уфимцу предстоит пройти долгую реабилитацию.

Ранее в Москве лжеполицейский украл у подростка на самокате деньги, обосновывая взыскание штрафом. Пострадавшим оказался ученик 10 класса. Как оказалось, 30 марта он с подругой ехал на арендованном самокате, когда их остановил неизвестный.

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