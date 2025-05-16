Уфимец сломал пенис из-за желания разнообразить секс

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Житель Уфы сломал пенис из-за желания разнообразить секс новыми позами и экспериментами, сообщил Телеграм-канал SHOT.
31-летний россиянин и его возлюбленная захотели попробовать что-то новое в постели. В самый разгар соития послышался страшный хруст. Уфимец увидел, что половой орган обмяк и опух. Мужчине пришлось обратиться за помощью к врачам.
Пострадавшего привезли в 21-ю городскую больницу с гематомой в паху и сильными болями. Половой член уфимца спасали сразу несколько хирургов. Операция прошла успешно. Однако заняться сексом не удастся минимум шесть месяцев — уфимцу предстоит пройти долгую реабилитацию.
Ранее в Москве лжеполицейский украл у подростка на самокате деньги, обосновывая взыскание штрафом. Пострадавшим оказался ученик 10 класса. Как оказалось, 30 марта он с подругой ехал на арендованном самокате, когда их остановил неизвестный.
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Пострадавшего привезли в 21-ю городскую больницу с гематомой в паху и сильными болями. Половой член уфимца спасали сразу несколько хирургов. Операция прошла успешно. Однако заняться сексом не удастся минимум шесть месяцев — уфимцу предстоит пройти долгую реабилитацию.
Ранее в Москве лжеполицейский украл у подростка на самокате деньги, обосновывая взыскание штрафом. Пострадавшим оказался ученик 10 класса. Как оказалось, 30 марта он с подругой ехал на арендованном самокате, когда их остановил неизвестный.
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Ольга Енгалычева