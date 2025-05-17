Бизнесмен Михаил Хубутия признал вину в зверском нападении с топором на возлюбленную Юлию Ван

Михаил Хубутия (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)
Бывший министр торговли Московской области, бизнесмен Михаил Хубутия, напавший с топором на свою девушку Юлию Ван, призвал вину. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Экс-глава ведомства написал явку с повинной. Он подтвердил, что 24 апреля 2025 года напал на свою возлюбленную с топором, в результате чего она получила закрытый перелом кисти, множественные раны и ушибы конечностей.
Юлия Ван (Фото: Instagram* @juliavan29)
С места происшествия был изъят топор. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Ранее сторона бизнесмена утверждала, что обвинения являются фейковыми, поскольку Хубутия якобы находится за пределами России.
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Юлия Ван (Фото: Instagram* @juliavan29)
С места происшествия был изъят топор. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Ранее сторона бизнесмена утверждала, что обвинения являются фейковыми, поскольку Хубутия якобы находится за пределами России.
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Анастасия Чинкова