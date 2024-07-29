Подмосковье стало вторым регионом по числу аварий с мотоциклами

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Московская область стала вторым регионом России по числу аварий с участием мотоциклистов. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Подмосковья со ссылкой на исследования страховой компании «Согласие».
«Проанализировав обращения за 2023 и 2024 годы, специалисты выяснили, что наибольшее количество аварий с мотоциклами произошло в Москве. На столицу пришлось 21,9% всех заявлений. В Подмосковье ДТП с участием мотоциклов составили 12,5%. Третье место среди аварийных регионов занял Краснодарский край – 8,9%», – говорится в сообщении.В компании такие результаты объяснили тем, что наибольшее число владельцев двухколёсной техники приходится именно на столицу, область и Санкт-Петербург.
При этом, по мнению страховщиков, в отличие от данных ГИБДД, количество аварий с мотоциклами снизилось на 23% в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Иными словами, число аварий с мототранспортом растёт, а количество обращений в страховые компании снижается.
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