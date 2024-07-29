Подмосковье стало вторым регионом по числу аварий с мотоциклами

Ранение в живот ножом на Тенерифе в Испании получил 22-летний турист из Великобритании. Об этом сообщает издание The Daily Mail. Пострадавшему оказана первая медицинская помощь, сейчас он находится в реанимации, медики борются за его жизнь. Данных о причине случившегося и о задержании подозреваемого нет. Инцидент расследуется Национальной полицией Тенерифе.