Пятеро взрослых и ребёнок пострадали в массовом ДТП на КАД под Петербургом

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Сегодня, 27 июля, на 55-м километре внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербурге произошла авария с участием четырёх автомобилей. В результате пострадали шесть человек, в том числе один ребёнок.
Машины ехали в попутном направлении и собрались в целую «гармошку», сообщает портал 78.ru. Если взрослые участники дорожно-транспортного происшествия отделались лёгкими травмами, то несовершеннолетнего пришлось госпитализировать. Его состояние характеризуется как средней тяжести.
Из-за массового ДТП передвижение по трассе затруднено, так как четвёртая и пятая полосы заблокированы. Из-за этого пробка из машин растянулась на пять километров. В данный момент на месте аварии работают представители экстренных служб и правоохранители.
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