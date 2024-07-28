Восемь человек пострадали в результате массового ДТП в Ульяновской области

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В Ульяновской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей, включая большегруз. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД по региону.
В результате происшествия восемь человек получили травмы различной степени тяжести, всем им оказывается необходимая медицинская помощь. По факту аварии организована проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
В ведомстве добавили, что на месте ДТП работают члены следственно-оперативной группы ОМВД России по Цильнинскому району.
Ранее сообщалось, что шесть человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате аварии с участием четырёх машин на 55-м километре внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербурге. Несовершеннолетний был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
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В ведомстве добавили, что на месте ДТП работают члены следственно-оперативной группы ОМВД России по Цильнинскому району.
Ранее сообщалось, что шесть человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате аварии с участием четырёх машин на 55-м километре внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербурге. Несовершеннолетний был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
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Лариса Кочеткова