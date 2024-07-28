Один человек погиб в аварии в Подмосковье

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Грузовик Shacman и «Газель» столкнулись на трассе в Московской области, в результате ДТП один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Авария произошла примерно в 15:30 по московскому времени на 42-м километре трассы М-4 «Дон».
Детали произошедшего устанавливаются.
Правоохранители сообщили изданию, что после столкновения дорогу засыпало овощами, которые выпали из грузовика, в связи с чем движение оказалось затруднено.
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«Произошло попутное столкновение «Газели» и грузового автомобиля Shacman. В результате ДТП пассажир «Газели» погиб на месте происшествия, водитель с телесными повреждениями госпитализирован», — сказал собеседник информагентства.
Детали произошедшего устанавливаются.
Правоохранители сообщили изданию, что после столкновения дорогу засыпало овощами, которые выпали из грузовика, в связи с чем движение оказалось затруднено.
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Алина Юрчак