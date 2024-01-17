В Подмосковье обстреляли автобус с командой МХЛ «СКА-Карелия»

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В Московской области неизвестный выстрелил в автобус с командой Молодёжной хоккейной лиги «СКА-Карелия», об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, спортсмены возвращались домой со стадиона «Балашиха Арена». На шоссе Энтузиастов с транспортом поравнялся автомобиль Audi A6 с прибалтийскими номерами.
Раздался громкий хлопок, который услышали все 32 хоккеиста и водитель. На лобовом стекле появилась трещина. Автомобиль быстро скрылся с места преступления.
В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают, из какого оружия был произведён выстрел.
Отмечается, что никто из находившихся в автобусе не пострадал.
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Раздался громкий хлопок, который услышали все 32 хоккеиста и водитель. На лобовом стекле появилась трещина. Автомобиль быстро скрылся с места преступления.
Отмечается, что никто из находившихся в автобусе не пострадал.
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Евгения Парфентьева