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В Подмосковье обстреляли автобус с командой МХЛ «СКА-Карелия»

17 января 2024, 14:55
Фото: iStock/Savusia Konstantin

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Московской области неизвестный выстрелил в автобус с командой Молодёжной хоккейной лиги «СКА-Карелия», об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, спортсмены возвращались домой со стадиона «Балашиха Арена». На шоссе Энтузиастов с транспортом поравнялся автомобиль Audi A6 с прибалтийскими номерами.

Раздался громкий хлопок, который услышали все 32 хоккеиста и водитель. На лобовом стекле появилась трещина. Автомобиль быстро скрылся с места преступления.


В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают, из какого оружия был произведён выстрел.

Отмечается, что никто из находившихся в автобусе не пострадал.

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#балашиха
#выстрел
#автобус
#хоккей
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Старовойт: Дрон-камикадзе повредил дом в Свердликово
17 января 2024, 15:23

Фото: iStock/NatureNow

Украинский дрон-камикадзе повредил один дом в Курской области, об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
«Сегодня в селе Свердликово Суджанского района украинский дрон-камикадзе повредил одно домовладение. Осколками посечен фасад жилого помещения, выбиты окна, поврежден легковой автомобиль», — прокомментировал ситуацию Старовойт.

Губернатор отметил, что собственнику повреждённого дома будет оказана помощь в ремонте.

При этом, к счастью, в результате падения беспилотника и его осколков никто не пострадал.

17 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в небе над регионом были сбиты семь украинских беспилотников.

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#беспилотник
#курская область
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В Сибири осудили мать, которая родила дочь и выбросила ее в выгребную яму
Суд в Сибири поселил в колонию мать, которая родила дочь в выгребную яму
17 января 2024, 14:59

Фото: istock / AMilkin

Кежемский районный суд в Красноярском крае приговорил жительницу деревни Тагара к 1,5 годам за рождение дочери в уличный туалет. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на прокуратуру региона.

По данным следствия, в октябре 2023 года женщина родила девочку в уличном туалете на своем участке и сбросила ребенка в выгребную яму. Позже состояние роженицы стало хуже и она обратилась к медикам, ее доставили в Красноярск с помощью санитарной авиации.

Во время осмотра участка тело девочки нашли в уличном туалете. Женщина заявила, что сделала это, поскольку беременность была нежеланной и она не хотела воспитывать и содержать дочь.

«Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признана ее психически здоровой, во время совершения преступления находилась в психически стабильном состоянии. С учетом отсутствия отягчающих обстоятельств, явки с повинной и наличия на иждивении трех детей, один из которых является инвалидом, суд приговорил женщину к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — сказано в сообщении.
Всего у женщины трое малолетних детей, их передали отцу.

Отмечается, что женщина скрывала свое положение от родственников и на учете по беременности и родам не состояла.

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#суд
#женщина
#женщины
#новости
#красноярск
#беременность
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В Иркутской области потеряли радиационный источник с цезием-137
17 января 2024, 14:56

Фото: istockphoto/Professor25

Потерянный радиационный источник с цезием-137 очень опасен.
Baza пишет, что с 12 по 13 января группа исследователей «ТНГ-Групп» двигалась из Усть-Кута к Чаяндинскому месторождению в поисках нефти. Для разведки местности специалисты взяли радиационный источник «ИГИ-Ц-4-2», который представляет собой небольшую капсулу размером с мизинец. Она упакована в защитный короб. Источник лежал в передвижной каротажной станции на базе «КамАЗа», но после поездки пропал.

16 января руководитель службы радиационной безопасности «ТНГ-Групп» написал заявление в полицию. На поиски направили группу полицейских. На данный момент «ИГИ-Ц-4-2» не нашли. В радиационном источнике «ИГИ-Ц-4-2» находится радиоактивное вещество цезий-137.

В начале 80-х такая капсула с щебнем оказалась замурованной в стену дома в Краматорске. За несколько лет от лейкоза в одной из квартир скончались несколько подростков. Семья съехала, а от болезней начали страдать новые жильцы. Радиационный фон оказался завышен в сотни раз. Потерянная капсула была замурована в стену детской комнаты.

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#происшествие
#иркутская область
#новости
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Прокуратура проверит законность выдачи гражданства РФ нападавшему на прохожих в Белгороде
Прокуратура проверит законность гражданства РФ участнику нападений в Белгороде
17 января 2024, 14:45

Фото: istock / JessAerons

Прокуратура Белгородской области проверит законности выдачи гражданства Российской Федерации одному из подозреваемых по делу о нападении прохожих в Белгороде. Информация обэтом размещена на сайте ведомства, передает ТАСС.

«Инициирована проверка соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем (фигурантом резонансных уголовных дел) гражданства Российской Федерации. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства органами власти и правоохраны», — заявили в прокуратуре региона.
По делу о нападении установили шесть человек, который причастны к этому преступлению. Пятеро молодых людей задержаны.

До этого глава Белгородской области Вячеслава Гладкова заявил о необходимости жесткой реакции на избиение людей в Белгороде. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#проверка
#подросток
#человек
#избиение
#гражданство
#нападение
#белгород
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В Подмосковье возбудили дело против таксиста, запершего девочку в автомобиле
17 января 2024, 14:22

Фото: пресс-служба ГСУ СКР по МО

Уголовное дело возбудили после информации об удержании несовершеннолетней пассажирки в такси в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Подмосковью.
«Дело будут расследовать по статье о незаконном лишении свободы несовершеннолетней. Оно возбуждено после информации, опубликованной в одном из телеграм-каналов», – сообщили ТАСС в пресс-службе.
По информации телеграм-канала, 13 января водитель такси, который вёз несовершеннолетнюю девочку из Ногинска в Электросталь, удерживал её в салоне машины.

Таксист задержан и доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и проведения следственных действий с его участием. Устанавливаются детали произошедшего.

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#такси
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#автомобили
#подмосковье
#электросталь
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Двухлетний ребёнок скончался от голода после смерти отца от сердечного приступа
17 января 2024, 14:05

Фото: istockphoto/burcu saritas

Мертвого мальчика обнаружили рядом с его умершим отцом в Великобритании.
Daily Star пишет, что ребёнок умер от голода. Отец ребёнка скончался от сердечного приступа.

Последний раз мужчину видели в День подарков, 26 декабря. А 2 января соцработники пришли в дом, где проживала семья, но дверь никто не открыл. 4 января на стук вновь никто не откликнулся. Тела мужчины и его сына обнаружили только 9 января.

Ранее сообщалось, что умер 15-летний сын известного военного поэта Дмитрия Артиса Святослав. Об этом поэт написал в личном Telegram-канале.

«Вчера погиб мой сын. Святослав. Умер в свой день рождение. Ему исполнилось пятнадцать», — написал Артис.
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#происшествие
#новости
#дети
#родители
#великобритания
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В Петербурге подростку проломили голову за надпись «white» на футболке
17 января 2024, 13:19

Фото: iStock/PeopleImages

В Санкт-Петербурге подростку проломили голову за надпись «white» на футболке, об этом сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, пострадавший 17-летний парень является студеном первого курса Охтинского колледжа.

Известно, что на парня напали ровесники из-за надписи «white» на его футболке. Предположительно, подростка ударили по голове только один раз. Однако, в больнице врачи диагностировали у студента открытую черепно-мозговую травму, переломом лобной кости и ушиб мозга.

В настоящий момент за жизнь пострадавшего борются врачи.

Также сообщается, что Охтинском колледже инициировали расследование, но на звонки журналистов отвечать не стали.

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#избиение
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В сеть попали шокирующие кадры момента взрыва на полимерном заводе в Шахтах
В сеть попали кадры момента взрыва на полимерном заводе в Шахтах
17 января 2024, 13:04

Фото: iStock/maki_shmaki

В сети появилось видео момента взрыва на полимерном заводе «Авангард» в городе Шахты, кадры публикует Telegram-канал Don Mash.
17 января в городе Шахты Ростовской области прогремел взрыв на полимерном заводе «Авангард». В результате взрыва на предприятии разгорелся пожар, который удалось локализовать на площади в 360 квадратных метров.
Как сообщила депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина, на место происшествия прибыл глава Администрации. Близлежащие жилые постройки не получили никаких повреждений, пострадало только здание самого завода.

По информации Don Mash, пожар в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек.

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#пожар
#взрыв
#авангард
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Крокодил набросился на девятилетнего мальчика в национальном парке
ABC News: В Австралии крокодил напал на мальчика в Национальном парке Какаду
17 января 2024, 13:03

Фото: istock / alan64

В Австралии 9-летнего мальчика госпитализировали после нападения крокодила. Об этом информирует ABC News.

Инцидент случился в Национальном парке Какаду, Северная территория в субботу, 13 января. Зверь накинулся на мальчика, когда он купался в запрещенном месте на территории, закрытой для посетителей. Австралиец получил серьезные травмы, его доставили в больницу города Дарвин на вертолете.

Медики сообщили, что ребенок попал в больницу «в критическом, но стабильном состоянии». В медучреждении считают, что «ему очень повезло спастись». Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает

Ранее сообщалось, что в США медведь забрался в подвал и ушёл только из-за нафталина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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