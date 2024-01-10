Подмосковная полиция изучает видео избиения девочкой-подростком маленького брата

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО
Сотрудники подмосковной полиции проводят проверку после выявления подозрительного ролика в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«В ходе мониторинга соцсетей полицейские выявили видео, на котором запечатлено как предположительно 14-летняя девочка наносит удары своему малолетнему брату. Подмосковная полиция устанавливает лиц, запечатлённых на видеозаписи», – рассказали в пресс-службе.Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
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Лора Луганская