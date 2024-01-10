Сигнальная ракета взорвалась в штанах школьника во время урока ОБЖ

Фото: istock / Zhang Shu
Во время урока ОБЖ в башкирской школе у девятиклассника в штанах взорвалась сигнальная ракета.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, утром 15-летний подросток из села Кушнаренково в Башкортостане принес в школу пусковое устройство для сигнальных ракет, которое применяют охотники. Чтобы казаться еще круче, школьник приделал к нему деревянную рукоятку в виде пистолетной и положил устройство в карман брюк.
Похвастаться самодельным «пистолетом» подросток решил во время урока ОБЖ. Но, доставая ракетницу из штанов, он случайно задел боёк и устройство взорвалось. Нижнюю часть школьной формы башкирского самоделкина разорвало. Сам парень не получил никаких травм.
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