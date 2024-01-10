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Сигнальная ракета взорвалась в штанах школьника во время урока ОБЖ

В Башкирии сигнальная ракета взорвалась в штанах девятиклассника во время урока
10 января 2024, 08:29
Фото: istock / Zhang Shu

Фото: istock / Zhang Shu

Во время урока ОБЖ в башкирской школе у девятиклассника в штанах взорвалась сигнальная ракета.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, утром 15-летний подросток из села Кушнаренково в Башкортостане принес в школу пусковое устройство для сигнальных ракет, которое применяют охотники. Чтобы казаться еще круче, школьник приделал к нему деревянную рукоятку в виде пистолетной и положил устройство в карман брюк.

Похвастаться самодельным «пистолетом» подросток решил во время урока ОБЖ. Но, доставая ракетницу из штанов, он случайно задел боёк и устройство взорвалось. Нижнюю часть школьной формы башкирского самоделкина разорвало. Сам парень не получил никаких травм.


Подросток сказал, что сигнальное устройство осталось у него с Нового года. До этого ученик к административной ответственности не привлекался и на учётах не состоял. Сейчас в истории разбирается полиция.

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Петербуржец нашел в сугробе полураздетую школьницу, отравившуюся наркотиками
Петербуржец нашел в сугробе отравившуюся наркотиками девочку без верхней одежды
10 января 2024, 08:49

Фото: istock / maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге прохожий случайно нашел девятиклассницу без верхней одежды в сугробе. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что девочка была найдена примерно в 20:00 вечера. Мужчина вызвал школьнице скорую помощь.

Как сообщает собеседник агентства, ранее в полицию поступила телефонограмма из детской городской больницы с информацией о том, что с проспекта Просвещения в состоянии средней степени тяжести с передозировкой наркотиками была доставлена 16-летняя девочка. Школьница сейчас находится в реанимации.

По данным правоохранительных органов, девочка воспитывается в неполной благополучной семье, которая не состоит на учете.

Ранее сообщалось, что в Москве школьники решили попробовать наркотики и попали в больницу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Священник из-за укуса клеща обезумел и отрезал себе половые органы
В Чехии священник обезумел из-за укуса клеща и отрезал себе половые органы
10 января 2024, 08:14

Фото: istock / nechaev-kon

В Чехии священник, который обезумел после укуса клеща, отрезал себе половой орган. Об этом пишет издание Daily Mail.
Инцидент произошел в селе около города Ческе-Будеевице. Мужчина заперся в доме и не пускал туда спасателей. Пожарным пришлось выломать три двери. Мужчина успел сильно травмировать свои гениталии.

Священника госпитализировали, но его состояние продолжало ухудшаться. Мужчина 10 дней находился в медикаментозной коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Чешское издание Blesk со ссылкой на несколько источников сообщило, что у него ампутирован половый орган.

Генеральный викарий Ческе-Будеевице Давид Хенцль заявил, что это произошло из-за психоза, который вызвал клещевой энцефалит.

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#священник
#инцидент
#мужчина
#чехия
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В Иркутске ночью сгорели кафе и магазин
В Иркутске ночью сгорели кафе и магазин — МЧС
10 января 2024, 06:45

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Иркутске 10 января ночью загорелся павильон, в котором находились кафе и магазин. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на управление МЧС по региону.
Спасатели получили сигнал о возгорании около 5:00 по местному времени. По прибытию на место пожарные увидели, что огонь полностью охватил кровлю торгового павильона. В МЧС уточнили, что на тушение пожара ушло около 40 минут.

«Кровля уничтожена на площади 100 квадратных метров, помещения повреждены огнем. Пострадавших нет», — проинформировали в ведомстве.

Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.

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#спасатели
#мчс
#пожарные
#кафе
#магазин
#иркутская область
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В Нижнем Тагиле после новогодней ночи пропал 26-летний парень
E1: В Нижнем Тагиле после новогодней ночи пропал 26-летний парень
10 января 2024, 06:26

Фото: iStock/Dzurag

В Нижнем Тагиле пропал молодой человек, который 1 января ушёл из дома, но так и не вернулся. В настоящее время 26-летнего Владислава Корчемкина разыскивают сотрудники полиции и волонтёры, пишет E1.
Полиции стало известно о пропаже мужчины только 4 января, когда с соответствующим заявлением обратился в правоохранительные органы его отец. Он отметил, что у пропавшего сына был с собой телефон, однако сейчас он недоступен.

По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», Владислав Корчемкин в день пропажи был одет в чёрную куртку, светло-синие джинсы, темно-синие ботинки и чёрную шапку.

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Яхта с российскими туристами затонула в Таиланде
10 января 2024, 05:30

Фото: iStock/Angela Chestnova

Яхта с российскими туристами на борту затонула в Таиланде недалеко от Пхукета, сообщил ​телеграм-канал Baza.
Группа туристов из России отправилась на морскую прогулку утром 9 января в сторону острова Ко-Хе. На борту судна находились 9 человек, в том числе 6 туристов из России и три гражданина Таиланда.

Около 15 часов дня, когда яхта швартовалась в бухте Нам Бо на острове Ко-Хе, она вдруг пошла ко дну. К счастью, на помощь к туристам и команде яхты пришло судно Panwa Princess, находившееся неподалеку. Все пассажиры и члены экипажа были спасены и доставлены в ближайший отель. В результате происшествия никто не пострадал.

Позже капитан яхты рассказал, что причиной затопления стало попадание воды в машинное отделение из-за прорыва одной из труб.

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#происшествия
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В эквадорском Гуаякиле в ходе беспорядков погибли восемь человек
10 января 2024, 05:24

Фото: iStock/Jose Villacreses

На пресс-конференции с мэром города Гуаякиль начальник полиции заявил о гибели как минимум восьми человек и еще двух раненных в результате беспорядков.
«Восемь человек погибли, двое получили ранения. Были подожжены два автомобиля и два мотоцикла. Один из наших полицейских получил огнестрельное ранение... В результате различных инцидентов задержаны четырнадцать человек», — сообщил полковник полиции на пресс-конференции, видеозапись которой опубликовал местный телеканал Guerreros Digitales.
Эквадорский президент Даниэль Нобоа объявил режим чрезвычайной ситуации на 60 дней после беспорядков в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд. Это позволит привлечь вооруженные силы для восстановления контроля в пенитенциарной системе. Однако действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны: преступники поджигали автомобили и автобусы, в Гуаякиле фиксировались взрывы самодельных взрывных устройств. Полиция также сообщила о похищении семерых сотрудников полиции в Кито и Мачале менее чем за сутки.

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#посольство
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В Екатеринбурге таксист снёс машину скорой помощи, ехавшую на вызов
URA.RU: В Екатеринбурге таксист снёс машину скорой помощи, ехавшую на вызов
10 января 2024, 05:03

Фото: iStock/maxim4e4ek

Во вторник, 9 января, в Екатеринбурге таксист на автомобиле Chevrolet снёс на перекрестке улицы Амундсена и Объездной дороги машину скорой помощи, направляющуюся на вызов. Об этом пишет URA.RU.
«По словам водителя, таксист подъехал к перекрестку, основной светофор погас и включилась дополнительная секция для тех, кто поворачивает налево. Все машины остановились, а водитель Chevrolet рванул. Говорит, что не услышал сирену скорой», — цитирует издание слова очевидца.

В публикации говорится, что машина скорой помощи после столкновения оказалась в сугробе на обочине. Позже автомобиль вытащила на дорогу снегоуборочная техника.

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На Курилах произошел выброс пепла на вулкане Эбеко
МЧС: на Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту почти три километра
10 января 2024, 04:47

Фото: istockphoto.com/Olga_Gavrilova

Специалисты из главного управления МЧС России по Сахалинской области сообщили о пепловом выбросе на высоту 2,8 километра на вулкане Эбеко в среду, отмечено в Telegram-канале пресс-службы.
Утром 10 января поступила информация от островной группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ ЧС России по Сахалинской области о выбросе пепла на высоту 2,8 километра над уровнем моря на вулкане Эбеко.

Облако пепла распространилось в восточном направлении на расстояние до 5 километров.

Согласно данным диспетчеров, в Северо-Курильске пепла не обнаружено, также не зафиксирован запах сероводорода, и нет угрозы для жизни и здоровья местного населения.

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#информация
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Двух полковников ФСБ обвинили в получении взятки от настоятеля храма на Лубянке
10 января 2024, 02:53

Фото: iStock/Rawf8

Военное следствие предъявило двум полковникам ФСБ РФ Денису Карманову и Евгению Лобанову обвинение в получении взятки от настоятеля католического храма на Малой Лубянке в Москве в размере почти 20 млн руб. Об этом пишет ТАСС.
В материалах уголовного дела говорится, что арестованные признали свою вину, но при этом настаивают, что их действия следует квалифицировать как мошенничество.

Следствие утверждает, что Лобанов и Карманов с марта по октябрь 2023 года получили деньги от настоятеля храма Святого Людовика в обмен на обещание принять в арбитражном суде решения в его пользу. В настоящее время офицеров арестовали до марта 2024 года.

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