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Подмосковная полиция задержала серийных похитителей алкоголя из чужих квартир

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Двух ранее судимых жителей Москвы, подозреваемых в серии квартирных краж, задержали подмосковные полицейские, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленники подбирали ключи либо взламывали двери, проникали в квартиры и забирали дорогой алкоголь и ювелирные изделия. Таким образом они совершили две кражи на территории Наро-Фоминского городского округа и в Черноголовке», — говорится в сообщении.
Злоумышленников вычислили и задержали по местам их жительства в Москве при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.



Отмечается, что похищенные спиртные напитки были обнаружены в квартире одного из задержанных, а вот ювелирные украшения сообщники успели продать.

В настоящее время проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

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В Петербурге школьница выпила водки и умерла
В Петербурге 16-летняя школьница умерла после распития водки с мужчиной
24 декабря 2024, 12:48

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Петербурге 16-летняя девушка скончалась после распития алкоголя со своим молодым человеком. Об этом сообщает РЕН ТВ.
25-летний парень рассказал, что вечером 22 декабря они с девушкой пили водку. По возвращению домой она почувствовала себя плохо и легла спать. На следующий день около 16:00 молодой человек понял, что она не дышит и вызвал скорую.

Мужчина рассказал, что проживал с несовершеннолетней в коммунальной квартире с октября 2024 года. Девушка не общалась с родителями.

Правоохранители задержали молодого человека по статье о мелком хулиганстве. По результатам экспертиз будет выяснена причина смерти девушки. Также возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за работу на разведку Украины
24 декабря 2024, 12:34

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники спецслужб задержали агента, передававшего украинской разведке данные о российской армии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Отмечается, что задержанный является сотрудником режимного предприятия. Он установил контакт с представителями Службы внешней разведки (СВР) Украины и за деньги предоставлял им сведения о ВС РФ, в частности, о подразделениях войск.

В ФСБ подчеркнули, что переданные данные могли быть использованы украинцами против безопасности России, в том числе в зоне СВО.

Задержанный полностью признал свою вину и в настоящее время сотрудничает со следствием. Он признался, что за деньги передал украинским спецслужбам координаты военных объектов и фотографии современного оборонного изделия.

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Суд оштрафовал школьника, изрезавшего сверстника в Краснодаре
24 декабря 2024, 12:29

Фото: iStock/ Diy13

Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей подростка, который в декабре напал на сверстников в школе в Краснодаре. Его выдворят из России вместе с родителями, передала объединенная пресс-служба судов Кубани в Телеграм-канале.
Вечером 6 декабря в поселке Российском города Краснодара в школе из-за конфликта двое подростков пострадали от ножевых ранений. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова уточнила, что четырёх детей госпитализировали. По факту халатности и хулиганства было возбуждено уголовное дело. Позже в оперштабе региона добавили, что всех пострадавших детей выписали из больницы и перевели на амбулаторное лечение.

«Рассмотрено уголовное дело в отношении молодого человека 2010 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. [хулиганство]… Суд признал молодого человека виновным», — подчёркивалось в сообщении.

Отмечалось, что после уплаты штрафа, подростка и его родителей выдворят за пределы России.


Следствие полагает, что 14-летний обвиняемый провоцировал в образовательном учреждении конфликт со сверстником, переросший в драку. Обвиняемый ударил его по голове и телу, а когда «встретил сопротивление», нанес ему ножевые ранения в грудь, живот и бедра, которые квалифицировались как «легкий вред здоровью».

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Беспилотник атаковал здание академии МВД в Нижнем Новгороде
Baza: Беспилотник врезался в здание академии МВД в Нижнем Новгороде
24 декабря 2024, 12:26

Фото: iStock/aapsky

Украинский беспилотник атаковал здание академии МВД в Нижнем Новгороде, пишет Baza со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, вражеский дрон врезался в здание. При этом взрыва и возгорания не последовало. Предполагается, что беспилотник не был начинен взрывным устройством.

Все курсанты были оперативно эвакуированы. Официально данную информацию не подтверждали.

21 декабря произошла массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА.

Глава региона Рустам Минниханов сообщил, что город подвергся массовой атаке вражеских дронов на дома мирных жителей.

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На Кубани осуждённый на 18 лет за убийство пожилых супругов отправится на СВО
24 декабря 2024, 12:10

Фото: iStock/Zolnierek

На Кубани осуждённый на 18 лет колонии строго режима за убийство пожилой супружеской пары отправится на СВО. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.
Отмечается, что в сентябре 2021 года 37-летний Александр Стешук перелез через забор, чтобы украсть металлолом, но был замечен хозяином дома. Тогда фигурант набросился на пенсионера и ударил его ножом не менее 16 раз. На шум вышла его жена, которой Стешук нанёс как минимум девять ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. После этого злоумышленник похитил порядка 140 тысяч рублей, внёс тела в дом и поджёг для сокрытия следов убийства.

В понедельник Краснодарский краевой суд назначил ему 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Затем судом было рассмотрено ходатайство об отправке осуждённого на СВО.

Стешука признали годным к военной службе, поэтому суд удовлетворил это ходатайство.

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Новая жена из Таджикистана закрывала глаза: что многодетный отец из Адыгеи делал с сыновьями в тайне от их матери
24 декабря 2024, 11:48

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В семье жителей Адыгеи отец систематически избивал троих несовершеннолетних детей. Истязания детей длились пока старший сын не смог дозвониться до родной матери. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Из-за побоев из семьи ушла мать


Глава семьи время от времени мог позволить поднимать руку на жену. Анна, несмотря на наличие в семье троих детей, не смогла терпеть домашнее насилие и подала на развод. Детей женщина вынуждена была оставить с отцом. Она была уверенна, что детей мужчина не тронет. Но сильно ошибалась.

Мачеха и запрет на общение с детьми


Фото: iStock/Paul Gorvett

После развода многодетный отец быстро нашел кандидатуру на место супруги. Новой избранницей мужчины стала уроженка Таджикистана. После того, как мачеха переехала в дом, родной матери запретили встречаться с детьми. Увидеть сына и дочерей Анна могла только за деньги. Звонки от детей тоже стали очень редкими, что сильно настораживало женщину. В один из дней ей позвонил старший ребенок и рассказал про условия в которых живут дети, мать незамедлительно обратилась в полицию.

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Детей избивали отец и мачеха


Фото: iStock/Boris Jovanovic

Когда дети остались в полной власти отца, тот решил воспитывать их в строгости. За малейшие проступки он физически наказывал сына и двоих дочерей. При этом его новая жена воспринимала такие методы спокойно, не возражая, а иногда даже сама принимала участие.

Детей избивали как руками, так и палкой с колючками. Сына чаще бил отец, а вот девочек поколачивала мачеха. Как потом расскажут дети, пару раз женщина даже пыталась их душить. Детям ночами не давали спать и постоянно морально унижали. До момента, пока появилась возможность позвонить матери, детей истязали без перерыва в течение недели.

Уголовное дело


После звонка матери в дело вмещались сотрудники полиции и органы опеки. На отца детей возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), а так же в отношении мачехи проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание). Дети были переданы матери и сейчас находятся в безопасности.

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В Екатеринбурге девять младенцев госпитализировали после новогоднего утренника
24 декабря 2024, 11:37

Фото: iStock/Marija Stepanovic

Девять младенцев госпитализировали после детского утренника в Екатеринбурге, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Отмечается, что в больницу попали младенцы 10-ти и 11-ти месяцев. Их госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции. После осмотра врачи диагностировали у них «норовирус».

Отмечается, что 20 декабря родители самостоятельно организовали новогодний праздник в арендованной студии. Всего на мероприятии находились 27 взрослых и 24 ребёнка. Еду родители заказывали в доставке.

На празднике присутствовала мама с ребёнком, которая накануне обращалась за медицинской помощью. Однако болезнь ребёнка не стала поводом пропускать массовое мероприятия. У младенца также был выявлен «норовирус» второго типа, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

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Пьяный водитель сбил женщину с ребёнком и скрылся, девочка погибла
В Омской области пьяный водитель сбил женщину с ребёнком и скрылся
24 декабря 2024, 10:57

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Омской области пьяный водитель сбил женщину и санки с ребёнком, после чего скрылся с места аварии. Трёхлетняя девочка погибла от полученных травм, сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что во вторник в районе 9 утра 27-летний Егор Смирнов, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, ехал на автомобиле «Лада» по Пролетарской улице в районном посёлку Марьяновка. На полной скорости он снёс женщину, которая везла на санках свою маленькую дочь. После этого водитель скрылся с места происшествия.

Прибывшая на место скорая пыталась реанимировать девочку, однако попытки были безуспешными – она скончалась. Её маму госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Полицейские оперативно нашли виновника произошедшего. В ходе допроса он рассказал, что употребляет алкоголь, поскольку расстроен предстоящим разводом с женой, а также признался, что совершенно не помнит, как сбил мать с ребёнком.

Алкотестер показал, что в водителе более промилле алкоголя – это сильнейшее опьянение. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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#смерть
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Житель Новой Каховки получил ранения во время обстрела со стороны ВСУ
24 декабря 2024, 10:36

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Мирный житель пострадал во время украинского обстрела города Новая Каховка в Херсонской области, всего за сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли 40 артиллерийских ударов по левобережью Днепра.
Источник, рассказавший об обстреле РИА Новости, уточнил, что в дневное время украинская армия выпустила 24 артиллерийских снаряда по населённым пунктам, а ночью — ещё 16 снарядов. Всего за сутки под огонь попали 10 населённых пунктов.

Артобстрелам подверглись: Алешки, Новая Каховка, Степное, Каиры, Днепряны, Каховка, Пролетарка, Корсунка, Казачьи Лагеря, Голая Пристань.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ночью ВСУ попытались атаковать Мелитополь, противник использовал реактивные беспилотники самолётного типа.

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