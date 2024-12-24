Подмосковная полиция задержала серийных похитителей алкоголя из чужих квартир

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Двух ранее судимых жителей Москвы, подозреваемых в серии квартирных краж, задержали подмосковные полицейские, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленники подбирали ключи либо взламывали двери, проникали в квартиры и забирали дорогой алкоголь и ювелирные изделия. Таким образом они совершили две кражи на территории Наро-Фоминского городского округа и в Черноголовке», — говорится в сообщении.Злоумышленников вычислили и задержали по местам их жительства в Москве при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.
Отмечается, что похищенные спиртные напитки были обнаружены в квартире одного из задержанных, а вот ювелирные украшения сообщники успели продать.
В настоящее время проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.
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