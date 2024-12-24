Суд оштрафовал школьника, изрезавшего сверстника в Краснодаре

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Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей подростка, который в декабре напал на сверстников в школе в Краснодаре. Его выдворят из России вместе с родителями, передала объединенная пресс-служба судов Кубани в Телеграм-канале.
Вечером 6 декабря в поселке Российском города Краснодара в школе из-за конфликта двое подростков пострадали от ножевых ранений. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова уточнила, что четырёх детей госпитализировали. По факту халатности и хулиганства было возбуждено уголовное дело. Позже в оперштабе региона добавили, что всех пострадавших детей выписали из больницы и перевели на амбулаторное лечение.
Отмечалось, что после уплаты штрафа, подростка и его родителей выдворят за пределы России.
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«Рассмотрено уголовное дело в отношении молодого человека 2010 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. [хулиганство]… Суд признал молодого человека виновным», — подчёркивалось в сообщении.
Отмечалось, что после уплаты штрафа, подростка и его родителей выдворят за пределы России.
Следствие полагает, что 14-летний обвиняемый провоцировал в образовательном учреждении конфликт со сверстником, переросший в драку. Обвиняемый ударил его по голове и телу, а когда «встретил сопротивление», нанес ему ножевые ранения в грудь, живот и бедра, которые квалифицировались как «легкий вред здоровью».
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Ольга Енгалычева