В Петербурге школьница выпила водки и умерла

Фото: iStock/maxim4e4ek
В Петербурге 16-летняя девушка скончалась после распития алкоголя со своим молодым человеком. Об этом сообщает РЕН ТВ.
25-летний парень рассказал, что вечером 22 декабря они с девушкой пили водку. По возвращению домой она почувствовала себя плохо и легла спать. На следующий день около 16:00 молодой человек понял, что она не дышит и вызвал скорую.
Мужчина рассказал, что проживал с несовершеннолетней в коммунальной квартире с октября 2024 года. Девушка не общалась с родителями.
Правоохранители задержали молодого человека по статье о мелком хулиганстве. По результатам экспертиз будет выяснена причина смерти девушки. Также возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Читайте также:
В Екатеринбурге девять младенцев госпитализировали после новогоднего утренника
Суд оштрафовал школьника, изрезавшего сверстника в Краснодаре
Пьяный водитель сбил женщину с ребёнком и скрылся, девочка погибла
Мужчина рассказал, что проживал с несовершеннолетней в коммунальной квартире с октября 2024 года. Девушка не общалась с родителями.
Правоохранители задержали молодого человека по статье о мелком хулиганстве. По результатам экспертиз будет выяснена причина смерти девушки. Также возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Читайте также:
В Екатеринбурге девять младенцев госпитализировали после новогоднего утренника
Суд оштрафовал школьника, изрезавшего сверстника в Краснодаре
Пьяный водитель сбил женщину с ребёнком и скрылся, девочка погибла
Анастасия Чинкова