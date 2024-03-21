Подмосковная школьница спасла всю семью во время пожара

Фото: istockphoto/Elena Pantiukhina
В подмосковном Дмитрове в ночь на 21 марта начался пожар. Бдительность 15-летней старшей дочери уберегла от трагедии всю семью.
Пожар начался около трёх часов ночи, сообщает «МК». Едкий запах дыма почувствовала 15-летняя школьница. Она спала в своей комнате, а родители и её младшая 12-летняя сестра — в соседней, большой. Открыв дверь комнаты, она увидела горящий коридор. Огонь уже подбирался к входной двери. Девочка тут же бросилась к окну, высунула голову наружу, так как комната была уже задымлена, и позвонила в службу спасения.
После этого она бросилась будить родных, у которых в комнате уже загорелся линолеум. Родители пытались вытащить младшего ребёнка, но девочка запаниковала, начала вырываться и в результате осталась в задымлённой комнате. Родители сумели выбраться из горящей квартиры, а старшая девочка вылезла на балкон, голыми руками разбила стекло в большой комнате, чтобы попытаться спасти младшую сестру.
Вскоре подъехали пожарные и принялись тушить горящее жилище. Они вытащили 12-летнюю девочку из квартиры и передали её медикам. Сейчас ребёнок находится в реанимации. Ожогов у неё нет, но она получила сильное отравление угарным газом. Старшая сестра с небольшим отравлением и порезами рук также находится в больнице. Её быстрая реакция спасла минувшей ночью всю семью.
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После этого она бросилась будить родных, у которых в комнате уже загорелся линолеум. Родители пытались вытащить младшего ребёнка, но девочка запаниковала, начала вырываться и в результате осталась в задымлённой комнате. Родители сумели выбраться из горящей квартиры, а старшая девочка вылезла на балкон, голыми руками разбила стекло в большой комнате, чтобы попытаться спасти младшую сестру.
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Александр Бойцов