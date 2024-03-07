Пожар вспыхнул на территории танкового командного училища в Казани

Фото: iStock/Distortion Media
В Казани произошло возгорание в казармах высшего танкового командного училища. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
На представленных видеоматериалах видно, что с территории училища поднимается густой дым.
Огонь постепенно распространяется на кровлю. На месте происшествия работают пожарные дежурных подразделений. Они присвоили возгоранию второй ранг.
В настоящее время о подробностях происшествия не сообщается. Также неизвестно, имеются ли пострадавшие.
Днём ранее сообщалось, что на Шагонарской ТЭЦ в Республике Тыва прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Как минимум 14 человек пострадали. Двое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии, ещё шестеро – в тяжелом.
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Огонь постепенно распространяется на кровлю. На месте происшествия работают пожарные дежурных подразделений. Они присвоили возгоранию второй ранг.
Днём ранее сообщалось, что на Шагонарской ТЭЦ в Республике Тыва прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Как минимум 14 человек пострадали. Двое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии, ещё шестеро – в тяжелом.
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Анастасия Чинкова