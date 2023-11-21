Подмосковные спасатели достали провалившегося под лёд молодого человека

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса вытащили из водоёма молодого мужчину, провалившегося под лёд. Инцидент произошёл в Дмитровском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ночью в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил взволнованный житель Дмитрова и попросил помочь его другу, который провалился под лёд на канале имени Москвы.
Пострадавшего доставили в Дмитровскую областную больницу с переохлаждением.
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«Прибыв на место происшествия, спасатели увидели в ледяной воде 21-летнего молодого человека, который едва держался на плаву. Работники Мособлпожспаса бросили утопающему плавучий тонкий корабельный трос, а затем вытащили пловца из водоёма и передали бригаде скорой помощи», – рассказал начальник части Александр Белов.
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Лора Луганская