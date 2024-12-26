Подмосковные полицейские нашли в шести закладках 28 кг наркотиков

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Полиция задержала в Московской области 41-летнего приезжего из Владимирской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что мужчина оборудовал на территории Наро-Фоминского городского округа шесть тайников-закладок. Оттуда полиция изъяла брикеты с порошком общей массой свыше 28 килограммов. Экспертиза показала, что обнаруженный порошок является наркотиком a-PVP — производным N-метилэфедрона», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».
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