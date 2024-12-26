В боксера Терентьева выстрелили в Набережных Челнах после отказа вернуть деньги

Боксеру Владимиру Терентьеву выстрелили в ногу после отказа вернуть деньги за абонемент в Набережных Челнах, передает телеканал 360. Уточняется, что злоумышленник искал директора, но найти последнего не удалось, поэтому молодой человек выстрелил в тренера.