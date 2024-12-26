В боксера Терентьева выстрелили в Набережных Челнах после отказа вернуть деньги

Фото: istockphoto/Dzurag
Боксеру Владимиру Терентьеву выстрелили в ногу после отказа вернуть деньги за абонемент в Набережных Челнах, передает телеканал 360. Уточняется, что злоумышленник искал директора, но найти последнего не удалось, поэтому молодой человек выстрелил в тренера.
Пострадавшего госпитализировали, проведя операцию по извлечению пули, стрелок задержан. Открыты уголовные дела по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном хранении оружия.
Владимир Терентьев является сейчас известным тренером с первой квалификационной категорией. Много лет тренировал в спортшколе «Олимпийский».
Перед этим стало известно о Санта-Клаусе-поджигателе в Серпухове. Читайте подробнее в материале «Радио 1».
Читайте также:
Студент украл из подмосковного пункта выдачи заказов товары на 60 млн рублей
Занимавшегося сексом мигранта с 13-летней дочерью задержал отец в Екатеринбурге
Человека похитили за долг в 50 тысяч рублей в Ленобласти
Владимир Терентьев является сейчас известным тренером с первой квалификационной категорией. Много лет тренировал в спортшколе «Олимпийский».
Перед этим стало известно о Санта-Клаусе-поджигателе в Серпухове. Читайте подробнее в материале «Радио 1».
Читайте также:
Студент украл из подмосковного пункта выдачи заказов товары на 60 млн рублей
Занимавшегося сексом мигранта с 13-летней дочерью задержал отец в Екатеринбурге
Человека похитили за долг в 50 тысяч рублей в Ленобласти
Никита Кротов