«Маски полетели»: выживший при крушении самолета AZAL о работе стюардесс

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Стюардессы успокаивали пассажиров упавшего в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines на русском и азербайджанском языках. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на выжившего Субхонкула Рахимова.
«Люди начали напрягаться, когда маски полетели. Стюардессы, их несколько человек было, вот они как бы успокаивали. И на азербайджанском тоже говорила, чтобы успокоить», — пояснил собеседник.
Накануне казахстанское агентство Казинформ проинформировало, что скоро начнется расшифровка черного ящика воздушного судна.
Самолет рейсом Баку — Грозный потерпел крушение близ Актау накануне в среду, 25 декабря. Пилоты успели доложить о происходящем, к сожалению, оба погибли. Однако они увели борт от жилого квартала во избежание еще больших жертв. По данным Казахстана, трагедия унесла жизни 38 человек.
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Никита Кротов