В аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово введён план «Ковёр»

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В московских аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово введён план «Ковёр», предположительно, из-за угрозы атаки беспилотников. Задержано несколько рейсов. Об этом сообщает Shot.
«Временные ограничения введены на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — сообщили в Росавиации.
В ведомстве уточнили, что воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Самолеты задержаны на вылет и прилет, прием воздушных судов остановлен с 15:45.
Такие же ограничения также введены в аэропорту Калуги.
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Элина Позднякова