Подмосковные полицейские поймали курьера телефонных мошенников

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Восемнадцатилетнего москвича, подозреваемого в участии в мошеннической схеме, задержали полицейские из подмосковной Власихи, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По данным полиции, 85-летнему местному жителю позвонила плачущая девушка. Она назвалась его внучкой и сказала, что стала виновницей ДТП, в котором пострадал человек. И ей срочно нужны деньги. Затем она передала трубку неизвестному, который представился следователем. Он сказал, что замять дело можно будет за 900 тысяч рублей. Пенсионер сказал, что у него есть только 500 тысяч. Лжеследователь согласился и на эту сумму», — говорится в сообщении.Пенсионер назвал свой адрес, отдал деньги подъехавшему курьеру, а потом понял, что это был обман, и обратился в полицию.
Личность курьера удалось установить, его задержали в Москве. Молодой человек рассказал, что нашёл эту «работу» по рекомендации знакомого, которой сообщил ему, что в одном из мессенджеров неизвестный «работодатель» называет адреса, по которым надо забирать деньги, а потом перечислять их на определённые банковские счета, оставляя себе 10%.
Сейчас полицейские устанавливают причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.
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