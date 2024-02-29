Подмосковные полицейские помогли доставить в больницу ребёнка

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Двухлетнего ребёнка, который нуждался в срочной медицинской помощи, помогли доставить в больницу Ногинска инспекторы ДПС, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Инцидент произошёл вечером на 98 км трассы А-107 «Московское малое кольцо». К инспекторам обратилась встревоженная женщина, которая рассказала, что у неё в машине внук, которому стало плохо и срочно нужна помощь врачей», — говорится в сообщении.Учитывая плотный вечерний трафик, инспекторы решили доставить ребёнка в больницу на патрульной машине. Они усадили внука с бабушкой в салон, и, используя сирену и мигалку, оперативно довезли их до детской больницы.
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