В США казнь убийцы провалилась из-за ошибки врачей

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В США Департамент исправительных учреждений штата Айдахо сообщил, что они не смогли казнить 73-летнего маньяка Томаса Юджина Крича. Об этом сообщает CNN.
Сообщается, что медработники поставили убийце капельницу с летальной инъекцией, так как не смогли найти вену. Исполнение приговора было назначено на 10:00 28 февраля по местному времени.
Спустя час, отведенный на процедуру, медицинская бригада подтвердила, что процедура не состоялась, и американца вернули в камеру. Теперь в отношении заключенного будут рассматривать «дальнейшие шаги».
Репутация Крича считается странной, так как никто не может назвать количество совершенных им преступлений. Сам он в разное время говорил, что жертв было от 26 до 42. По официальным данным считается, что их было пять, хотя возможна причастность еще к четырем.
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Спустя час, отведенный на процедуру, медицинская бригада подтвердила, что процедура не состоялась, и американца вернули в камеру. Теперь в отношении заключенного будут рассматривать «дальнейшие шаги».
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Алина Юрчак