Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Подмосковные полицейские задержали пьяного водителя после погони со стрельбой

Подмосковные полицейские задержали пьяного водителя после погони со стрельбой

Видео: пресс-служба МВД РФ

Оригинал
Подольским полицейским пришлось задерживать нетрезвого водителя с погоней со стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Управления МВД России по Московской области.
Во время патрулирования в Подольске сотрудники Госавтоинспекции заметили иномарку и подали водителю сигнал об остановке для проверки документов. Однако тот не подчинился и увеличил скорость.
«Полицейские начали преследование и запросили подкрепление. Во время погони они не раз предупреждали о намерении применить для остановки машины огнестрельное оружие. Но лихач продолжал попытки скрыться», – говорится в сообщении», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


Сотрудники полиции произвели предупредительные выстрелы вверх, а затем несколько прицельных – по колёсам. Автомобиль остановился, мужчину задержали. Медосвидетельствование подтвердило, что он находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя составлены протоколы. Транспортное средство помещено на спецстоянку.


Читайте также:

В Подмосковье загорелся трактор

Появились новые данные о каршеринговом автомобиле, связанном с гибелью Кириллова

Депутат Картаполов заявил, что получал сообщения о минировании своего автомобиля
#госавтоинспекция
#гаи
#полицейские
#автомобили
#водители
#пдд
#задержание
#подмосковье
#московская область
#ирина волк
#мвд московской области
Тела Кириллова и его помощника увезли с места взрыва на Рязанском проспекте
17 декабря 2024, 18:56

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

Тела генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника были вывезены с места происшествия на Рязанском проспекте в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости.
На месте продолжают работать следователи, криминалисты и оперативные службы, которые занимаются изучением и сбором улик.

По информации Следственного комитета России, 17 декабря утром на Рязанском проспекте было активировано взрывное устройство, спрятанное в самокате, оставленном рядом с подъездом жилого дома. В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Киев в убийстве Кириллова и заявил, что украинское политическое руководство «ждет неизбежного возмездие».

Медведев заявил, что нужно уничтожить заказчиков убийства Кириллова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Военкор Коц высказался о гибели генерала Кириллова

Губернатор Ситников заявил, что Кириллов рассказывал о начавшейся за ним охоте

Один человек выжил при подрыве генерал-лейтенанта Кириллова
#дело
#уголовное дело
#взрыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Китае отец чуть не умер от сердечного приступа, помогая сыну с домашним заданием
SCMP: китаец получил сердечный приступ, помогая сыну с домашним заданием
17 декабря 2024, 18:38

Фото: iStock/gorodenkoff

Отец ребёнка чуть не умер от сердечного приступа в Китае, пока помогал сыну делать домашнее задание. Об этом информирует издание South China Morning Post.
Согласно информации газеты, мужчина по фамилии Чжан получил сердечный приступ, когда помогал своему 14-летнему сыну с уроками. В какой-то момент мужчина начал испытывать проблемы с дыханием и пожаловался на сильную боль в груди.

Чжан был срочно госпитализирован. Уточняется, что медики провели экстренную процедуру шунтирования артерии, что позволило спасти жизнь мужчине. Китаец инвестировал значительные силы и средства в обучение сына и сильно переживал, что не получает ожидаемых результатов. Примечательно, что это не первый подобный случай в стране.

Читайте также:

Анну Седокову госпитализировали с нервным срывом

Появились новые подробности дела экс-замминистра обороны Иванова

В Москве суд арестовал женщину, которая сбила насмерть ребёнка на тротуаре
#жизнь
#обучение
#мужчина
#медики
#китай
#сердце
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье загорелся трактор
17 декабря 2024, 17:50

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Трактор «Беларусь» и находящийся радом с ним гараж загорелись в деревне Шебаново Павлово-Посадского городского округа, с огнём справились работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Ночью в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил мужчина. Он рассказал, что из-за короткого замыкания в электропроводке загорелся трактор, огонь охватил также стоящий рядом гараж. Хозяин трактора пытался самостоятельно потушить свою технику снегом, но у него ничего не получилось», — говорится в сообщении.
Пожарные оперативно прибыли на место вызова и приступили к тушению. Ситуация осложнялась тем, что в гараже загорелись лежавшие там горюче-смазочные материалы и автопокрышки, а на чердаке хранились пиломатериалы и доски. Благодаря усилиям пожарных за 30 минут возгорание было локализовано, а через час пожар удалось полностью ликвидировать. Пострадавших нет.

Читайте также:

Появились новые данные о каршеринговом автомобиле, связанном с гибелью Кириллова

Shot: влюбившуюся в труп сотрудницу морга требуют проверить на некрофилию

Анну Седокову госпитализировали с нервным срывом
#мособлпожспас
#пожар
#трактор
#гараж
#павловский посад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились новые данные о каршеринговом автомобиле, связанном с гибелью Кириллова
Машину каршеринга эвакуировали после проверки из двора дома, где погиб Кириллов
17 декабря 2024, 17:41

Фото: istockphoto/Youngoldman

После взрыва во дворе дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, автомобиль каршеринга, который обследовали правоохранительные органы, был эвакуирован. Об этом пишет РИА Новости.
Корреспондент агентства сообщил, что специалисты загрузили автомобиль на эвакуатор.

Напомним, что взрывное устройство было скрыто в самокате, который находился рядом с подъездом жилого дома генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Одна из местных жительниц, живущая на 2-й Карачаровской улице, отметила, что звук взрыва был настолько громким, что разбудил её около шести утра.

Камера, использовавшаяся для наблюдения за генералом Кирилловым, была установлена в автомобиле каршеринга, который был припаркован на этом месте за несколько дней до происшествия.

Читайте также:

Депутат Картаполов заявил, что получал сообщения о минировании своего автомобиля

Очевидица рассказала подробности о взрыве на Рязанском проспекте

Начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова убили в Москве: подробности, биография, причастность Украины
#автомобиль
#депутат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Shot: влюбившуюся в труп сотрудницу морга требуют проверить на некрофилию
17 декабря 2024, 17:24

Фото: istockphoto/blinow61

Влюбившуюся в труп сотрудницу морга требуют проверить на некрофилию, пишет SHOT, ссылаясь на руководителя правозащитной организации «Сорок сороков» Георгия Солдатова. Речь идет о некоем посте, где говорится про «очаровательного мертвеца».
По словам Солдатова, такие посты могут травмировать детскую психику, а автор поста нарушила закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью развитию».

Уточняется, что запись сотрудница морга делала вместе с мужем, которого не смутили подробности испытываемых к телу бывшего участника проекта «На ножах» чувств.

Также известно, что девушка выкладывает в сеть и другие детали своей работы в морге.

Читайте также:

Анну Седокову госпитализировали с нервным срывом

В Одессе неизвестные осквернили памятники Пушкину и Воронцову

Еще один танкер в Черном море подал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ
#мир
#россия
#криминал
#полиция
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Анну Седокову госпитализировали с нервным срывом
17 декабря 2024, 17:00

Фото: istockphoto/Nastco

Анну Седокову госпитализировали с нервным срывом после самоубийства Яниса Тиммы. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Певица опубликовала видео из частной клиники, где она находится под капельницей и плачет.

Комментарии в её закрытом аккаунте в instagram* по-прежнему отключены. Волна хейта переместилась в Telegram — подписчики обвиняют Седокову в попытках заработать на смерти её бывшего партнёра. При этом многие припоминают, что ранее она сама просила не беспокоить её и не задавать вопросы о трагедии.

Напомним, что бывший супруг певицы Анны Седоковой, 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма, был найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. По предварительным данным, причиной его смерти стало самоубийство.

Читайте также:

Один человек выжил при подрыве генерал-лейтенанта Кириллова

Найден арендатор каршеринга, из которого велась слежка за Кирилловым

Очевидица рассказала подробности о взрыве на Рязанском проспекте

*Instagram — запрещенная в России социальная сеть.
#самоубийство
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Ситников заявил, что Кириллов рассказывал о начавшейся за ним охоте
17 декабря 2024, 16:31

Губернатор Костромской области Сергей Ситников (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что генерал-лейтенант Игорь Кириллов, погибший в результате взрыва в Москве, был его другом. Он также упомянул, что Кириллов говорил, что противник начал охоту на него. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Согласно информации Следственного комитета Российской Федерации, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было активировано взрывное устройство, спрятанное в самокате, который находился рядом с подъездом жилого дома. В результате взрыва погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

Начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова убили в Москве: подробности, биография, причастность Украины
Начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова убили в Москве: подробности, биография, причастность Украины
По словам губернатора, некоторое время назад Кириллов сообщил, что его предупредили о начале охоты на него. Ситников уверен, что это связано с тем, что под руководством Кириллова была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях, в том числе на территории Украины. Губернатор подчеркнул, что не сомневается в том, что будут предприняты все усилия для раскрытия этого преступления.

Ситников выразил свои соболезнования супруге погибшего Светлане, его сыновьям и всем родственникам и близким. Губернатор отметил, что его друг с детства был нацелен на службу Родине. Именно поэтому он вступил в клуб юных летчиков, космонавтов и десантников, получил военное образование и отправился на службу.

Читайте также:

​Один человек выжил при подрыве генерал-лейтенанта Кириллова

В Госдуме предрекли возмездие за убийство Кириллова

Очевидица рассказала подробности о взрыве на Рязанском проспекте
#убийство
#губернатор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Картаполов заявил, что получал сообщения о минировании своего автомобиля
17 декабря 2024, 16:03

Фото: iStock/dies-irae

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил информацию о якобы минировании своего автомобиля, однако заявил, что с ним все в порядке. Об этом информирует РИА Новости.
По сообщениям СМИ, правоохранительные органы провели проверку на подземной парковке жилого дома в Ружейном переулке после получения информации о возможной угрозе взрыва. Специалисты не обнаружили взрывного устройства.

«Информация была», — прокомментировал Картаполов, отвечая на вопрос о минировании. Он добавил, что в данный момент специалисты продолжают работу по выяснению обстоятельств инцидента.

Напомним, что информация о том, что автомобиль Картаполова заминирован, появилась всего через несколько часов после гибели начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова в результате взрыва. Согласно данным Baza, анонимный звонящий сообщил о наличии бомбы под машиной депутата.

Читайте также:

Один человек выжил при подрыве генерал-лейтенанта Кириллова

В Одессе неизвестные осквернили памятники Пушкину и Воронцову

Найден арендатор каршеринга, из которого велась слежка за Кирилловым
#памятники
#автомобиль
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Один человек выжил при подрыве генерал-лейтенанта Кириллова
Mash: Водитель Кириллова выжил при взрыве, он находился за рулем автомобиля
17 декабря 2024, 15:55

Фото: iStock/maxim4e4ek

Водитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова оказался единственным выжившим при взрыве на Рязанском проспекте в Москве, пишет Mash.
По данным издания, в момент взрыва водитель Кириллова находился за рулем служебной машины. Он пострадал, но остался жив. Взрывной волной его контузило, осколками стекла посекло лицо и руки. Сейчас он находится в больнице. Других подробностей о его состоянии не известно.

Сам же Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли на месте еще до приезда скорой помощи. По предварительным данным, СВУ было установлено на самокате, который за три часа до взрыва у подъезда оставил некий человек, предположительно, мигрант.

Начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова убили в Москве: подробности, биография, причастность Украины
Начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова убили в Москве: подробности, биография, причастность Украины
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. Следователи устанавливают причастных к организации и исполнению взрыва.

Читайте также:

Найден арендатор каршеринга, из которого велась слежка за Кирилловым

«Законная цель»: стало известно, кто стоит за убийством генерал-лейтенанта Кириллова

«Смертный приговор»: Кириллова убили через 20 часов после обвинений СБУ в его адрес
#мигрант
#водитель
#человек
#машины
#приговор
#дело
#следственный комитет
#уголовное дело
#следователи
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате