Подмосковные полицейские задержали пьяного водителя после погони со стрельбой

Видео: пресс-служба МВД РФ
Подольским полицейским пришлось задерживать нетрезвого водителя с погоней со стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Управления МВД России по Московской области.
Во время патрулирования в Подольске сотрудники Госавтоинспекции заметили иномарку и подали водителю сигнал об остановке для проверки документов. Однако тот не подчинился и увеличил скорость.
Сотрудники полиции произвели предупредительные выстрелы вверх, а затем несколько прицельных – по колёсам. Автомобиль остановился, мужчину задержали. Медосвидетельствование подтвердило, что он находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении водителя составлены протоколы. Транспортное средство помещено на спецстоянку.
Читайте также:
В Подмосковье загорелся трактор
Появились новые данные о каршеринговом автомобиле, связанном с гибелью Кириллова
Депутат Картаполов заявил, что получал сообщения о минировании своего автомобиля
«Полицейские начали преследование и запросили подкрепление. Во время погони они не раз предупреждали о намерении применить для остановки машины огнестрельное оружие. Но лихач продолжал попытки скрыться», – говорится в сообщении», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники полиции произвели предупредительные выстрелы вверх, а затем несколько прицельных – по колёсам. Автомобиль остановился, мужчину задержали. Медосвидетельствование подтвердило, что он находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении водителя составлены протоколы. Транспортное средство помещено на спецстоянку.
Читайте также:
В Подмосковье загорелся трактор
Появились новые данные о каршеринговом автомобиле, связанном с гибелью Кириллова
Депутат Картаполов заявил, что получал сообщения о минировании своего автомобиля
Лора Луганская