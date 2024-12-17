Депутат Картаполов заявил, что получал сообщения о минировании своего автомобиля

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил информацию о якобы минировании своего автомобиля, однако заявил, что с ним все в порядке. Об этом информирует РИА Новости.
По сообщениям СМИ, правоохранительные органы провели проверку на подземной парковке жилого дома в Ружейном переулке после получения информации о возможной угрозе взрыва. Специалисты не обнаружили взрывного устройства.
Напомним, что информация о том, что автомобиль Картаполова заминирован, появилась всего через несколько часов после гибели начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова в результате взрыва. Согласно данным Baza, анонимный звонящий сообщил о наличии бомбы под машиной депутата.
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«Информация была», — прокомментировал Картаполов, отвечая на вопрос о минировании. Он добавил, что в данный момент специалисты продолжают работу по выяснению обстоятельств инцидента.
Напомним, что информация о том, что автомобиль Картаполова заминирован, появилась всего через несколько часов после гибели начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова в результате взрыва. Согласно данным Baza, анонимный звонящий сообщил о наличии бомбы под машиной депутата.
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Дарья Осипова