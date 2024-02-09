Подмосковные спасатели прошли аттестацию на ведение поисково-спасательных работ

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»
В учебном центре ГКУ МО «Мособлпожспас» прошла аттестация спасателей. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Аттестация проходила два дня в поселке Малаховка городского округа Люберцы на базе учебного центра.
Стоит отметить, что экзамен представляет собой серьезную проверку профессионального уровня спасателей.
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«49 человек сдавали экзамен на проведение поисково-спасательных работ и 25 человек проходили аттестацию на газоспасательные работы. Кандидаты отвечали на вопросы по теории и выполняли практическое задание, состоящее из комплекса упражнений по специальности. Большинство работников противопожарно-спасательной службы успешно справились с задачами, подтвердив право на проведение спасательных работ», — поделился начальник управления профессиональной подготовки и аттестации ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Кангин.
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Мира Полтева