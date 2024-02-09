В Чехове потушили условный пожар на избирательном участке

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Учение по тушению пожара на избирательном участке провели в здании дома культуры «Каскад» в посёлке Васькино городского округа Чехов, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«По легенде учений, здание загорелось из-за короткого замыкания. Персонал ДК вызвал пожарных и эвакуировал людей из здания, однако один из работников не сумел обнаружить выход и остался внутри», — говорится в сообщении.Спасатели, используя газодымозащитные средства, обследовали здание, нашли условно пострадавшего и вывели его наружу. Затем подключили пожарные рукава к воде и начали тушить пожар.
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