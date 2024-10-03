Подмосковные приставы оштрафовали банк за слишком частые звонки должнице

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по МО
Подмосковные приставы оштрафовали банк на 120 тыс. рублей за слишком частые звонки заёмщику. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.
«Жительница региона пожаловалась в ведомство на частые звонки от сотрудников кредитной организации, которые требовали вернуть долг. В ходе проверки выяснилось, что они действительно слишком часто звонили женщине, злоупотребляя правом на взаимодействие с должником. В итоге кредитная организация была признана виновной в административном правонарушении и наказана штрафом», – рассказали в ведомстве.Там напомнили, что закон ограничивают частоту контактов, чтобы защитить граждан от давления со стороны кредиторов. Например, не разрешено звонить в рабочие дни с 22:00 до 08:00, а также в выходные с 20:00 до 09:00.
Личные встречи с должником не могут проводиться чаще раза в неделю.
Также разрешено делать не больше одного звонка в день, двух звонков в неделю и восьми в месяц. При этом сообщения можно отправлять не чаще двух раз в день, четырёх раз в неделю и 16 раз ежемесячно.
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